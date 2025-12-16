Il termitano Liborio Baldanza tedoforo a Palermo con la fiamma di Milano-Cortina 2026

Una serata indimenticabile per il termitano Liborio Baldanza che ieri ha avuto l’onore di portare la fiamma olimpica durante il passaggio a Palermo della staffetta della torcia dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Un momento storico non solo per lo sport, ma anche per la comunità locale, che ha applaudito con entusiasmo la presenza di una delegazione di tedofori di spicco, tra cui l’ex campione e allenatore del Palermo Filippo Inzaghi e l ‘ex campione di motocross Tony Cairoli.

La staffetta nazionale della fiamma olimpica, partita negli scorsi giorni da Roma e impegnata in un viaggio di 63 giorni attraverso tutta Italia, è parte di un percorso di oltre 12.000 chilometri che attraversa 60 città tra le 20 regioni italiane prima di concludersi il 6 febbraio 2026 allo Stadio di San Siro a Milano per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi.

Le emozioni di Liborio

Raggiunto telefonicamente questa mattina, Baldanza ha condiviso con noi le emozioni ancora vive di un’esperienza che definisce “un pezzo di storia personale e collettiva”.

“Mi sento ancora scosso, è un mix di emozioni difficile da spiegare. È stato meraviglioso prendere parte ad un evento così importante!” ha raccontato, con la voce che tradisce entusiasmo e gratitudine.

Liborio ha descritto nel dettaglio il suo tratto di staffetta: “Avevamo slot da circa 200 metri, io ero il numero 84. Ho ricevuto la torcia in Piazza Vittorio Veneto, durante il momento di passaggio della fiaccola noto come torch kiss, e da lì ho proseguito alternando passeggiata veloce e corsa. Emotivamente è stato incredibile, super emozionante.”

Quando gli viene chiesto come sia avvenuta la sua candidatura, Baldanza sorride e racconta un episodio quasi casuale:

“Mi sono candidato online dopo che voleva farlo mio fratello chevive in Veneto, ammettendo di averlo fatto quasi per gioco, giusto per passare il tempo. Ma non credevo mi chiamassero.

Due giorni fa, invece, è giunta la chiamata e da lì mi sono messo in moto per organizzarmi, annullare impegni e le lezioni nella mia scuola di musica. È stato emozionante, proprio perché inaspettato ed ho avuto poco tempo per realizzare.”

Tra i tedofori presenti durante la serata palermitana, oltre a Baldanza, figurano personaggi noti come Filippo Inzaghi, che ha condiviso la propria esperienza sportiva sui social a margine dell’evento, sottolineando l’emozione di partecipare a un rito così sentito. Presente, inoltre, anche l ‘ex campione di motocross Tony Cairoli che ha acceso il braciere situato sul palco accanto al teatro Politeama.

Guardando oltre questa esperienza, Baldanza ha voluto lasciare un messaggio a chi sogna di vivere qualcosa di simile:

“Consiglio di farlo, è una di quelle esperienze che si capitano una volta sola nella vita, ma che ti restano impresse nel cuore per sempre!”

La partecipazione alla staffetta della fiamma olimpica rappresenta non solo un riconoscimento personale per Baldanza, ma anche un’occasione per celebrare lo spirito olimpico e i valori di condivisione, solidarietà e passione sportiva che animano Milano-Cortina 2026.

La galleria fotografica

