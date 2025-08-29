In cammino verso la canonizzazione: la reliquia di Carlo Acutis arriva a Termini Imerese

La parrocchia Maria SS. del Carmelo di Termini Imerese invita tutti i fedeli a partecipare a un momento di profonda preghiera e preparazione spirituale in vista della prossima canonizzazione di Carlo Acutis, che si terrà domenica 7 settembre 2025 a Roma.

Un momento di grazia: con la reliquia di Carlo Acutis

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21:15, si terrà un’Adorazione Eucaristica animata dal gruppo Kerigma. È un’occasione preziosa per prepararsi al grande evento della santificazione, che si svolgerà nella solenne celebrazione del Papa in Piazza San Pietro. In questa serata, la comunità avrà la gioia di accogliere la reliquia del Beato Carlo Acutis, portata con devozione nella parrocchia di Termini Imerese.

Canonizzazione: un evento atteso per il 7 settembre 2025

Il giovane Carlo Acutis sarà proclamato santo il 7 settembre 2025, insieme al Beato Pier Giorgio Frassati, in una celebrazione solenne presieduta da Papa Leone XIV sul sagrato della Basilica di San Pietro alle ore 10:00. L’annuncio ufficiale è stato dato durante il Concistoro ordinario pubblico del 13 giugno 2025 .

Chi era Carlo Acutis: “il primo santo millennial”

Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991 e deceduto nel 2006 a soli sedici anni, si è distinto per la sua profonda devozione eucaristica e la capacità di evangelizzare con le tecnologie moderne. Appassionato di computer, realizzò la mostra digitale Segni, dedicata ai miracoli eucaristici, divenuta famosa in tutto il mondo.

La sua beatificazione, avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020, fu preceduta dal riconoscimento di miracoli legati alla sua intercessione .

L’invito alla comunità Termitana

L’invito rivolto alla comunità di Termini Imerese non è solo una convocazione per un evento liturgico, ma un richiamo a partecipare attivamente a un momento spirituale unico, accogliendo l’eredità di un giovane testimone della fede.

Inoltre, durante l’anno, svariate parrocchie italiane hanno ospitato le sue reliquie per favorire la conoscenza della sua vita e la devozione eucaristica: da Milano, dove è stata ospite delle comunità oratoriali, fino a Roma, dove alcune parrocchie hanno allestito esposizioni dedicate .

Che l’Adorazione del 4 settembre sia un momento di grazia e preparazione intensa, in vista della canonizzazione, affinché la figura di Carlo Acutis – “il primo santo millennial” – continui a ispirare tanti, giovani e adulti, nel cammino di fede.