Notizie
La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati
Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese
“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità
Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza
In cammino verso la canonizzazione: la reliquia di Carlo Acutis arriva a Termini Imerese
ULTIMA ORA. Vasto incendio lambisce le abitazioni in contrada Fossola a Termini Imerese
Single, comico e in piazza: questa sera Claudio Casisa porta la sua nuova vita sul palco di Termini Imerese
Spranga alla mano e telecamere spostate: arrestato in piena notte a Termini Imerese
A Termini Imerese torna “U’ Fistinu” tra devozione, cultura e festa
Himera riemerge dal silenzio dei secoli: scoperto un antico punto vendita di vasi sacri, oggi la presentazione
Dom. Ago 31st, 2025

Notizie del Giorno Termini Imerese Uncategorized

In cammino verso la canonizzazione: la reliquia di Carlo Acutis arriva a Termini Imerese

di redazione #Beato Carlo Acutis #fede #himeraweb.it #termini imerese

La parrocchia Maria SS. del Carmelo di Termini Imerese invita tutti i fedeli a partecipare a un momento di profonda preghiera e preparazione spirituale in vista della prossima canonizzazione di Carlo Acutis, che si terrà domenica 7 settembre 2025 a Roma.

Un momento di grazia: con la reliquia di Carlo Acutis

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21:15, si terrà un’Adorazione Eucaristica animata dal gruppo Kerigma. È un’occasione preziosa per prepararsi al grande evento della santificazione, che si svolgerà nella solenne celebrazione del Papa in Piazza San Pietro. In questa serata, la comunità avrà la gioia di accogliere la reliquia del Beato Carlo Acutis, portata con devozione nella parrocchia di Termini Imerese.

Canonizzazione: un evento atteso per il 7 settembre 2025

Il giovane Carlo Acutis sarà proclamato santo il 7 settembre 2025, insieme al Beato Pier Giorgio Frassati, in una celebrazione solenne presieduta da Papa Leone XIV sul sagrato della Basilica di San Pietro alle ore 10:00. L’annuncio ufficiale è stato dato durante il Concistoro ordinario pubblico del 13 giugno 2025  .

Chi era Carlo Acutis: “il primo santo millennial”

Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991 e deceduto nel 2006 a soli sedici anni, si è distinto per la sua profonda devozione eucaristica e la capacità di evangelizzare con le tecnologie moderne. Appassionato di computer, realizzò la mostra digitale Segni, dedicata ai miracoli eucaristici, divenuta famosa in tutto il mondo.

La sua beatificazione, avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020, fu preceduta dal riconoscimento di miracoli legati alla sua intercessione .

L’invito alla comunità Termitana

L’invito rivolto alla comunità di Termini Imerese non è solo una convocazione per un evento liturgico, ma un richiamo a partecipare attivamente a un momento spirituale unico, accogliendo l’eredità di un giovane testimone della fede.

Inoltre, durante l’anno, svariate parrocchie italiane hanno ospitato le sue reliquie per favorire la conoscenza della sua vita e la devozione eucaristica: da Milano, dove è stata ospite delle comunità oratoriali, fino a Roma, dove alcune parrocchie hanno allestito esposizioni dedicate  .

Che l’Adorazione del 4 settembre sia un momento di grazia e preparazione intensa, in vista della canonizzazione, affinché la figura di Carlo Acutis – “il primo santo millennial” – continui a ispirare tanti, giovani e adulti, nel cammino di fede.

di redazione

Related Post

Cronaca Notizie del Giorno

La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati

redazione Ago 30, 2025
prima pagina 2 Termini Imerese

Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese

redazione Ago 30, 2025
Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza

redazione Ago 29, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Notizie del Giorno

La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati

prima pagina 2 Termini Imerese

Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese

Cronaca Palermo

“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità

Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1