Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato a Termini Imerese

Un simbolo di collaborazione tra istituzioni e cittadini, ospitato all’interno del Dopolavoro Ferroviario

Si è svolta con grande partecipazione l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) di Termini Imerese, situata all’interno della stazione ferroviaria e ospitata nei locali del Dopolavoro Ferroviario (D.L.F.).

L’evento ha visto la presenza di numerosi appartenenti alla Polizia di Stato, sia in servizio che in pensione, oltre a rappresentanti di altre sezioni A.N.P.S. e di importanti realtà associative del territorio. Tra gli intervenuti, anche esponenti istituzionali della città: il vicesindaco Nicola Cascino, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e il presidente del Consiglio comunale Michele Longo.

Durante la cerimonia, il neo eletto presidente della sezione A.N.P.S. di Termini Imerese, Santo Schifano, ha ringraziato tutti i presenti per la calorosa partecipazione, sottolineando l’importanza della nuova sede:

“Un ringraziamento a tutti i partecipanti, ma un grazie speciale va al D.L.F. per la straordinaria ospitalità. Avere la nostra nuova sede all’interno della stazione ferroviaria è un fatto di grande rilievo. La disponibilità dimostrata non solo ci offre uno spazio, ma rappresenta il segno concreto di una collaborazione preziosa.”

Le parole del Presidente del consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Michele Longo, ha rimarcato il valore simbolico e pratico della nuova sede, collocata in un punto strategico della città:

“Sarà un luogo di incontro e di vicinanza tra cittadini e Forze dell’Ordine, contribuendo a garantire maggiore serenità e tutela per tutti. I volontari dell’A.N.P.S. rappresentano un patrimonio di esperienza, saggezza e dedizione che va valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni di poliziotti. Mi sento molto vicino a voi, anche se il colore della mia divisa è diverso.”

Entusiasmo espresso dal Vicesindaco

Il vicesindaco Cascino, nel suo intervento, ha espresso entusiasmo per la nuova iniziativa:

“È bello vedere tutti voi uniti per iniziare un’attività di alto impatto sociale. Questo spirito di collaborazione è la chiave per il futuro della nostra comunità.”

Un momento di comunità e gratitudine

Un momento particolarmente toccante è stato l’omaggio al Vice Ispettore Maurizio Lo Cascio, al quale è stato consegnato un attestato di stima e gratitudine per i 40 anni di servizio svolti nella Polizia di Stato. Lo Cascio è andato in pensione il 1° ottobre 2025.

Nel corso della cerimonia, il presidente Longo e il vicesindaco Cascino hanno consegnato al presidente Schifani un attestato di riconoscimento per l’impegno e il lavoro svolto dall’A.N.P.S. negli anni.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri:

Raffaele Palma , presidente della Sezione A.N.P.S. di Palermo e consigliere nazionale A.N.P.S.;

Massimo Brugognone , presidente della Sezione A.N.P.S. di Enna e consigliere nazionale A.N.P.S.;

Michele Magistro , presidente del Dopolavoro Ferroviario di Palermo;

Salvatore Perrone , vicepresidente D.L.F.;

Pio Teodoro Vega , presidente del Circolo D.L.F. di Termini Imerese;

Michele Galioto , presidente dell’A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) di Termini Imerese;

Giovanni Calderone, presidente dell’Associazione “Beato Agostino Novello”.

Per la sezione A.N.P.S. di Termini Imerese, oltre al presidente Santo Schifano, erano presenti il vicepresidente Maurizio Lo Cascio, il presidente dei Sindaci Andrea Minneci, il consigliere di sezione Angelo Di Lonardo, il segretario economo Riccardo Restivo e il neo eletto presidente nazionale dei Sindaci Benedetto Sozio.

Durante la cerimonia sono stati inoltre esposti i tre Labari sezionali A.N.P.S., simbolo dell’unità e della continuità del corpo.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta un passo importante per la comunità di Termini Imerese e per tutti i membri dell’A.N.P.S., un punto di riferimento di solidarietà, memoria e impegno civile al servizio dei cittadini.

