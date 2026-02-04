Notizie
Dom. Feb 8th, 2026

Cronaca

Incendio a Buonfornello, il sindaco Di Maggio: “Possibili disservizi idrici, ma nessun rischio per la popolazione”

di redazione #Campofelice di Roccella #Cronaca #himeraweb.it #Incendio #Sindaco Di Maggio

Dopo il vasto incendio divampato nella notte all’interno di uno stabilimento in località Buonfornello, il sindaco di Campofelice di Roccella, Peppuccio Di Maggio, è intervenuto con un avviso ufficiale alla cittadinanza per fare il punto sulla situazione e rassicurare la popolazione.

Il primo cittadino ha spiegato di aver seguito personalmente, insieme al vicesindaco, l’evolversi dell’emergenza nel corso della notte, mantenendo un costante contatto con le forze impegnate nelle operazioni di soccorso. Per consentire ai numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco di rifornirsi d’acqua durante le fasi di spegnimento, si è resa necessaria l’apertura straordinaria dell’erogazione idrica nel centro urbano.

Una scelta che, come comunicato dall’Amministrazione comunale, potrebbe comportare nel corso della giornata odierna disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del paese. Il sindaco ha chiesto comprensione ai cittadini per i possibili disagi, sottolineando come la priorità sia stata quella di fronteggiare una grave emergenza e garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, al momento non si registrano criticità per la popolazione. Nelle prossime ore, tuttavia, il Comune provvederà a richiedere l’intervento degli organi competenti per effettuare le verifiche necessarie su eventuali rischi e danni di natura ambientale conseguenti all’incendio.

Nel suo intervento, il sindaco Di Maggio ha inoltre espresso un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale e alle associazioni di Protezione Civile, che hanno operato per tutta la notte in un costante coordinamento con l’Amministrazione comunale.

L’evoluzione della situazione resta sotto monitoraggio, in attesa di ulteriori accertamenti sulle cause dell’incendio e sull’entità dei danni.

di redazione

1