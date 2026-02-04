Incendio a Buonfornello, ordinanza del Comune di Termini Imerese: scattano le misure precauzionali per la popolazione

Dopo il vasto incendio divampato nella notte all’interno di uno stabilimento in contrada Pistavecchia, nel territorio di Campofelice di Roccella, le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore con l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco. L’area è stata messa in sicurezza e la nube di fumo sprigionata dal rogo ha interessato anche il territorio di Termini Imerese.

A seguito dell’incendio che nella scorsa notte ha interessato uno stabilimento in contrada Pistavecchia, nel Comune di Campofelice di Roccella, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo – Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo nell’area coinvolta per una prima valutazione delle possibili ricadute ambientali.

Nelle more di una valutazione più approfondita del rischio ambientale, in particolare in relazione al potenziale rischio diossina, e in applicazione del principio di precauzione, la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha emesso l’Ordinanza n. 92 del 4 febbraio 2026, con la quale invita la popolazione ad attenersi a una serie di misure precauzionali a tutela della salute pubblica.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone di tenere porte e finestre chiuse fino alla conclusione dell’evento incendiario; di procedere al lavaggio accurato delle superfici stradali e degli spazi aperti confinanti, pubblici e privati, potenzialmente esposti alla ricaduta di polveri provenienti dall’incendio; di lavare accuratamente i prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata e consumare la frutta solo previa rimozione della buccia.

Tra le ulteriori raccomandazioni figura l’invito a evitare il consumo di alimenti di origine animale – carni, latticini e uova – provenienti dall’area interessata e prodotti successivamente alla data dell’incendio, nonché a evitare l’utilizzo di mangimi e foraggi eventualmente esposti a potenziale contaminazione.

Il provvedimento resterà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali, in attesa degli esiti delle analisi ambientali che consentiranno di definire con maggiore precisione l’eventuale entità dei rischi per la salute e per l’ambiente.

Dal Comune fanno sapere che seguiranno aggiornamenti ufficiali sulla base delle indicazioni che perverranno dagli enti competenti. Intanto, l’invito alla cittadinanza è quello di attenersi scrupolosamente alle misure indicate e di collaborare per la tutela della salute pubblica.