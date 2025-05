Incendio a Termini Imerese: lampione per l’illuminazione pubblica in fiamme

Paura a Termini Imerese, dove nella tarda serata di oggi un lampione per l’illuminazione pubblica in via Felice Cavallotti si è incendiato.

Le fiamme hanno impaurito i residenti della zona che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco.

Non è ancora chiaro il motivo scatenante dell’incendio, che ha costretto i residenti del palazzo limitrofo al palo dell’illuminazione pubblica ad allontanarsi in strada e spostare le automobili in sosta nella zona interessata.

Sul luogo si attende l’intervento dei Vigili del Fuoco.