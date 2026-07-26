Incendio fuori controllo nella zona industriale, la sindaca Terranova: «Richiesti i Canadair, evitate spostamenti»

Si aggrava l’emergenza legata al vasto incendio che dalla tarda mattinata di oggi sta interessando la zona industriale di Termini Imerese.

La sindaca Maria Terranova ha comunicato che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con tutte le sue funzioni, al fine di coordinare gli interventi e monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco, i gruppi di Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, supportati da tutto il personale impegnato nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

L’amministrazione comunale ha inoltre richiesto l’intervento del Corpo Forestale e dei Canadair, indispensabili per cercare di contenere un incendio che, anche a causa del forte vento, continua a propagarsi rendendo particolarmente difficili le operazioni.

La prima cittadina ha rivolto un ringraziamento ai sindaci dei comuni vicini che stanno offrendo supporto in queste ore di emergenza e ha invitato la cittadinanza a evitare gli spostamenti non necessari, così da agevolare i mezzi di soccorso impegnati nell’area.

La situazione è in continua evoluzione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.