Incidente a Cerda: è morta la motociclista Rossella Perricone

Si è spenta nel silenzio di una stanza d’ospedale, a poche ore dal suo sessantaseiesimo compleanno, dopo una lotta durata quasi due mesi. Rossella Perricone, 65 anni, palermitana, non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate in un drammatico incidente avvenuto lo scorso 25 aprile lungo la Strada Statale 120, in contrada Canna, nel territorio di Cerda.

Da poco in pensione dopo una lunga carriera come funzionaria di Poste Italiane, Rossella aveva deciso di dedicare finalmente il suo tempo alle passioni che aveva coltivato per anni tra lavoro e famiglia. Prima fra tutte: i viaggi in moto.

Per lei, salire in sella significava libertà, scoperta, leggerezza. Proprio quella libertà l’ha tradita in un pomeriggio di primavera, lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità e per i tanti incidenti.

Quel giorno viaggiava come passeggera su una Triumph, guidata da un amico di 62 anni. All’improvviso, lo scontro frontale con uno scooter Piaggio Beverly, a bordo del quale si trovavano due ventenni. L’impatto è stato devastante, nei pressi delle storiche tribune della Targa Florio, in un tratto spesso battuto da motociclisti e appassionati.

Rossella fu soccorsa in condizioni critiche: elitrasportata d’urgenza a Palermo, ricoverata e sedata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Da quel momento, ha lottato tra la vita e la morte, sostenuta dai medici e dalla speranza della sua famiglia. Ma le lesioni riportate erano troppo gravi. Nemmeno il casco è bastato a proteggerla.

Gli altri tre coinvolti nell’incidente furono trasportati all’ospedale Cimino di Termini Imerese: feriti, ma vivi. Su quanto accaduto, sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire cause e responsabilità. Intanto, resta il vuoto lasciato da una donna che, arrivata a godersi la libertà della pensione, ha trovato sulla strada il suo ultimo viaggio.