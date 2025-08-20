Notizie
Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #incidente stradale #Sicilia #termini imerese

Arrivano notizie incoraggianti dopo il grave incidente stradale che nella tarda serata di lunedì 19 agosto ha coinvolto tre giovani termitani in uno scontro frontale tra due motoveicoli nei pressi di via Enrico Fermi.

Tra i ragazzi rimasti feriti c’è Emanuele Scaletta, che fortunatamente sta meglio. A raccontarlo è il padre, Piero, contattato telefonicamente:

“Ci siamo spaventati tanto, sono momenti che nessun genitore dovrebbe mai vivere.
Emanuele, fortunatamente, oggi sta bene. Temevamo dovesse subire importanti interventi di chirurgia plastica, ma nell’impatto il muscolo non è stato toccato”.

Nonostante le condizioni rassicuranti, Emanuele dovrà comunque rimanere in ospedale sotto osservazione, così da poter ripetere controlli e analisi del caso nei prossimi giorni.

Le parole del papà portano sollievo in una città ancora sotto shock per quanto accaduto. La comunità di Termini Imerese, infatti, si è stretta attorno ai tre ragazzi e alle loro famiglie, manifestando vicinanza e preghiera. Emanuele ringrazia tutti coloro che in queste ore hanno pregato per lui e ci sono stati vicini – aggiunge il padre –. Come famiglia siamo profondamente grati a chi, con una chiamata, un messaggio o anche solo un commento, ci ha fatto sentire amore e speranza”.

Il pensiero agli altri due giovani coinvolti

Un pensiero, però, resta per gli altri due giovani coinvolti. Uno di loro, A.M., si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo; l’altro, A.T., è sotto osservazione.

“Il cuore è con loro – conclude Piero Scaletta –. Ci affidiamo a Dio affinché le loro condizioni possano migliorare al più presto e i loro genitori possano tirare un sospiro di sollievo. Emanuele sta bene e ne siamo felici, ma dobbiamo continuare a pregare per gli altri due ragazzi”.

L’incidente ha profondamente scosso Termini Imerese, che nelle ultime ore ha dimostrato quanto forte possa essere il senso di comunità davanti a un momento di dolore e paura.

