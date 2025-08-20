Notizie
Gio. Ago 21st, 2025

Cronaca Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese: restano stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #incidente stradale #Sicilia #termini imerese

Restano stabili le condizioni di salute dei tre giovani termitani rimasti coinvolti nell’incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, 19 agosto, nei pressi di via Enrico Fermi.

I ragazzi, trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “S. Cimino” di Termini Imerese in gravi condizioni, erano stati presi in carico in codice rosso dai sanitari, che hanno immediatamente prestato le cure necessarie. Due di loro sono stati poi trasferiti in due diversi ospedali di Palermo per ulteriori accertamenti e trattamenti specialistici, mentre il terzo giovane resta sotto stretta osservazione presso il nosocomio termitano.

La comunità, profondamente colpita dall’accaduto, segue con apprensione l’evolversi delle condizioni dei tre ragazzi, stringendosi attorno alle famiglie.

Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine, impegnate a comprendere e stabilire con precisione le dinamiche di quanto accaduto.

L’episodio ha destato grande preoccupazione nella città, dove ancora vivo è lo shock per quanto avvenuto la scorsa notte.

ULTIMA ORA. Incidente frontale a Termini Imerese: 3 feriti

di redazione

1