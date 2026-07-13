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Lun. Lug 13th, 2026

Cronaca Termini Imerese

Incidente ieri in galleria sull’A19 tra Termini Imerese e Trabia: un’auto si ribalta, donna ferita al volto

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #incidente #Sicilia #termini imerese #Trabia

È di una donna ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia, in direzione del capoluogo siciliano. Lo scontro si è verificato all’interno di una galleria e ha coinvolto due autovetture: una Peugeot 207, con a bordo due persone, e una Volkswagen Golf, sulla quale viaggiavano quattro occupanti.

A seguito del violento impatto, la Peugeot si è ribaltata. Una donna ha riportato un trauma al volto ed è stata soccorsa dal personale del 118, che dopo le prime cure sul posto l’ha trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno chiarire le cause dello scontro: tra le ipotesi al vaglio figurano una manovra di sorpasso azzardata oppure un momento di distrazione da parte di uno dei conducenti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera area, consentendo successivamente le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. Per consentire i soccorsi e i rilievi, il traffico in direzione Palermo ha subito forti rallentamenti, con la circolazione regolata su una sola corsia e conseguenti code nel tratto interessato. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità soltanto dopo la conclusione delle operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

di redazione

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