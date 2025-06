Incidente in mountain bike a Pizzo Manolfo: biker trasportato in ospedale

Nella mattinata di ieri sabato giugno le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) sono intervenute a Pizzo Manolfo, nell’area montuosa sopra Tommaso Natale, per prestare soccorso a un biker rimasto ferito durante un’escursione.

L’uomo, un 53enne di Palermo, stava percorrendo con un amico una strada sterrata che conduce verso Bellolampo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente contro alcune rocce. Nell’impatto avrebbe riportato fratture sospette a femore, bacino e costole.

L’amico, resosi conto della gravità dell’incidente, ha subito allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Poiché si trattava di un’area impervia, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino, che ha inviato due squadre sul posto.

I tecnici del SASS, raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato e immobilizzato, trasportandolo in barella fino alla strada asfaltata, prima a spalla e poi utilizzando un mezzo fuoristrada. Ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale per le cure necessarie.

Il Soccorso Alpino ricorda che in caso di incidenti in montagna, in aree impervie o in ambienti ostili come sentieri, pareti rocciose, gole o grotte, è fondamentale contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112 e specificare la tipologia dell’incidente.

L’operatore attiverà la “procedura operativa per ambienti montani ed impervi”, coinvolgendo la centrale del 118 e le squadre specializzate del CNSAS per garantire un soccorso rapido e sicuro.