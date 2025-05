Incidente lungo l’autostrada Messina Palermo, una donna morta e due feriti gravi

E’ di una donna morta e di due feriti gravi, un’altra donna ed un uomo, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A 20 Messina – Palermo

L’impatto e le conseguenze

L’impatto tra due autovetture è avvenuto lungo la corsia in direzione Palermo tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra.

Lo scontro è costato la vita ad una donna di 37 anni mentre una seconda donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso a causa delle gravi ferite riportate. Le due donne, la vittima e la ferita grave trasportata in elisoccorso a Messina, sono di origine cinese. Una terza persona è rimasta ferita anch’essa in modo serio ma comunque meno grave. Si tratta di un uomo, un noto architetto, trasportato in ospedale con un’ambulanza.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, ma dopo aver constatato le condizioni dei feriti si è ritenuto necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Autostrada chiusa in direzione Palermo

L’autostrada è stata chiusa in direzione Palermo per consentire le operazioni di soccorso compreso l’atterraggio dell’elisoccorso. In seguito la chiusura è stata mantenuta a causa della posizione dei mezzi e dell’esigenza di svolgere indagini approfondite sull’incidente visto che conseguenze fatali.

Automobili deviate sulla strada statale

Chi viaggia in direzione Palermo trova le forze dell’ordine che indicano l’uscita obbligatoria a Sant’Agata di Militello. E’ necessario percorrere un tratto prima di poter rientrare in autostrada dallo svincolo successivo. Sul posto la Polizia Stradale sia per regolare la viabilità che per le indagini del caso.