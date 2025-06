Incidente mortale a Campofelice di Roccella: la vittima è Andrea Di Franco

È Andrea Di Franco il motociclista di 61 anni vittima del tragico incidente avvenuto nella strada statale di Campofelice di Roccella intorno alle 13:30 di oggi, 17 giugno.

L’uomo, residente nel comune palermitano, era molto conosciuto in tutto il comprensorio, in quanto dipendente del negozio Bricopiù srl sito presso la zona industriale di Termini Imerese.

Descritto da chiunque lo conoscesse come una persona umile e gentile, sempre solare, pronta a dare una mano ai colleghi in difficoltà o scambiare qualche battuta. La sua dipartita lascia nella disperazione la moglie e i figli.

Tanti i messaggi di cordoglio anche da parte dei colleghi, rimasti sconvolti dalla notizia del tutto inattesa; toccante l’addio di uno di loro, condiviso sui social:

Oggi ero in pausa pranzo quando ho appreso la notizia di un gravissimo incidente , lì per lì mi è dispiaciuto tantissimo .

Quando ho ripreso a lavorare e una persona mi ha detto che fossi tu la persona venuta a mancare , mi si è fermato il cuore per qualche istante , mi sentivo il cervello congelato , ero incredulo ” perché non ci credi”.

La gente in quel momento non capendo il mio stato di shock continuava la propria vita chiedendomi materiali e consigli lavorativi , per me sono state una sorte di defibrillatore facendomi uscire dallo stato di trauma in cui mi trovavo.

Per un paio di ore ho provato a non pensare, ma adesso sto elaborando il fatto che oggi sei stato vittima di una vita assurda , strana , una vita che ha portato via un sorriso sempre per tutti.

Una persona dolce umile, gran lavoratore , gran marito e padre.

Ti auguro buon viaggio Andrea, sempre con un sorriso, un abbraccio e le solite battute nostre.

L’azienda Bricopiù srl ha annunciato sui social la chiusura per lutto prevista per la giornata di domani 18 giugno.

Il tragico incidente

Intanto, secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente con una Fiat 500, per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato estremamente violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella per diversi metri.

A seguito dello scontro, si è sviluppato un incendio che ha avvolto completamente la moto, riducendola in cenere. Le fiamme sono state prontamente domate grazie all’intervento del personale della vicina stazione di servizio, che ha utilizzato estintori in dotazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

La salma di Andrea Di Franco è stata trasferita al Policlinico di Palermo, dove verrà eseguita l’autopsia.

Le indagini sono affidate alla polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.