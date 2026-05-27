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Gio. Mag 28th, 2026

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Cronaca prima pagina 1

Incidente mortale a Cefalù, strada bloccata e lunghe code

di redazione #Cefalù #Cronaca #himeraweb.it #incidente #incidente mortale #incidente stradale

Un grave incidente stradale dall’esito mortale si sarebbe verificato all’ora di pranzo di oggi, 27 maggio, nei pressi di Cefalù.

Coinvolti almeno un’autovettura e un motociclo, entrambi gravemente danneggiati a seguito del violento impatto. Sull’asfalto sono visibili numerosi detriti e l’area è stata transennata per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

La circolazione ha subito forti rallentamenti, con disagi al traffico lungo il tratto interessato.

Al momento non sono ancora note la dinamica dell’accaduto né le generalità delle persone coinvolte. Secondo le prime informazioni raccolte, alcuni passanti presenti in zona sarebbero intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico rallentato e lunghe code nel tratto interessato.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda

di redazione

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