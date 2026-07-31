Incidente mortale sulla SS113: una giovanissima perde la vita tra Termini Imerese e Trabia

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di oggi lungo la Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia, subito dopo il Ponte San Leonardo, in direzione Trabia.

A perdere la vita è stata una giovanissima passeggera di uno dei due motocicli coinvolti nell’incidente. La ragazza, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Per cause ancora in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due motocicli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato il blocco del traffico lungo il tratto della SS113 interessato dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine che si sono protratte sino alle prime ore del mattino di oggi (venerdì 31 luglio).

La notizia della scomparsa della giovane si è diffusa rapidamente in città. Sui social network si susseguono in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, espressione del dolore che ha colpito l’intera comunità termitana.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause del tragico incidente.