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Mar. Apr 7th, 2026

Cronaca prima pagina 2

Incidente mortale: una vittima

di redazione #Cronaca #himeraweb #incidente #palermo #Sicilia

Tragedia nella tarda serata di Pasquetta lungo l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, in direzione Palermo. Un uomo ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

 

 

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che dopo aver urtato le barriere di protezione si è ribaltato.

 

 

L’uomo sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo, gravemente deformato dall’impatto, ma è stato travolto da un altro veicolo in transito. L’investimento si è rivelato fatale.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, oltre che nell’identificazione della vittima. Presenti anche i vigili del fuoco, al lavoro per rimuovere i detriti dalla carreggiata.

 

 

L’incidente ha causato lunghe code in direzione del capoluogo siciliano, con pesanti disagi alla circolazione autostradale.

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