Incidente nella notte al Belvedere di Termini Imerese: scontro tra due motocicli, due feriti

Incidente stradale nella notte al Belvedere di Termini Imerese. Nella notte di oggi, sabato 20 giugno, per cause ancora in corso di accertamento, due motocicli si sono scontrati nella zona del Belvedere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai due conducenti coinvolti nel sinistro. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Al momento non si conoscono le generalità dei feriti né l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze.

Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le responsabilità del sinistro.