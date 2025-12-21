Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto un’auto e uno scooter in via Vittorio Amedeo, nel centro di Termini Imerese.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 per soccorrere il giovane alla guida dello scooter, le cui condizioni non sono ancora state rese note. Al momento, non si hanno informazioni precise sulla gravità delle sue ferite.

L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona. Secondo le prime informazioni, il giovane coinvolto nell’incidente sarebbe stato trasportato presso l’ospedale “S. Cimino” di Termini Imerese per le necessarie cure mediche. Le sue condizioni restano sotto osservazione.

Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Seguiranno ulteriori informazioni.

Foto: Politica Termitana