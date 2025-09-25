Notizie
Incidente sulla A19: galleria si trasforma in un infermo, trentenne in gravissime condizioni

Una scena drammatica si è consumata nella tarda mattinata di oggi all’interno della galleria Cameccia, al km 21,500 dell’autostrada A19, in direzione Palermo. Un palermitano di 30 anni è in gravissime condizioni all’ospedale Civico, dove è stato trasportato in elisoccorso dopo essere rimasto vittima del terribile incidente che ha coinvolto ben 13 mezzi.

Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dal finestrino della sua auto, ribaltatasi dopo aver sbandato in seguito alla perdita di olio sull’asfalto da parte di un mezzo pesante in avaria. L’impatto violentissimo ha trasformato la galleria in un inferno di lamiere, con le vetture che non hanno potuto evitare la carambola.

I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto diverse ambulanze e i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle condizioni del trentenne, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.

Intanto, Anas ha rimosso i mezzi incidentati e ha avviato le delicate operazioni di bonifica: il mezzo pesante, ribaltandosi, ha perso una quantità considerevole di olio motore, rendendo la carreggiata estremamente pericolosa. Squadre specializzate sono al lavoro per la pulizia del piano viabile e il ripristino della sicurezza.

Al momento persistono lunghe code e disagi: è stata istituita un’uscita obbligatoria a Termini Imerese lungo la statale 113.
Sui social circolano già numerosi video che mostrano i momenti concitati seguiti al drammatico impatto, testimonianze dirette di un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una strage.

La prognosi del trentenne resta riservata, mentre la comunità segue con apprensione le sue condizioni. L’intera autostrada, intanto, porta ancora i segni di una mattinata di paura e caos.

