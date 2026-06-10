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Gio. Giu 11th, 2026

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Cronaca Termini Imerese

Incidente sulla A19 Palermo-Catania: autocisterna si schianta contro un mezzo di cantiere, ferito un autista

di redazione #A19 #Cronaca #himeraweb.it #incidente #termini imerese

Momenti di apprensione lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, dove un’autocisterna adibita al trasporto di gasolio è rimasta coinvolta in un incidente nei pressi di Buonfornello.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si è scontrato con un Ford Transit appartenente a un cantiere mobile, fermo sulla corsia di marcia durante alcuni interventi di manutenzione stradale.

Al momento dell’impatto, gli operai non si trovavano all’interno del veicolo, ma erano impegnati poco più avanti nelle attività di sfalcio e pulizia della vegetazione lungo il tratto autostradale.

Nello scontro è rimasto ferito l’autista dell’autocisterna, soccorso dal personale del 118 e successivamente trasferito in ambulanza all’ospedale di Termini Imerese per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

di redazione

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