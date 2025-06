Incubo lunghe code sulla A19, l’Anas avverte:”Evitare le ore di punta”, ma già ci sono 4km di coda

Con l’arrivo del fine settimana torna l’allerta per il traffico sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove i lavori in corso tra Bagheria e Altavilla Milicia rischiano di trasformare il viaggio verso il mare in un’odissea.

L’Anas avverte: tra sabato 21 e domenica 22 giugno si prevedono rallentamenti e code, soprattutto in prossimità dei cantieri attivi per la messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 5 e il chilometro 10.

Al momento in cui scriviamo si registrano rallentamenti e 4 chilometri di coda nel tratto interessato.

I disagi sono attesi in particolare domani mattina e nel pomeriggio di domenica, quando il traffico da e verso le località balneari sarà più intenso. I lavori riguardano l’adeguamento delle barriere di protezione sia sui viadotti che lungo la carreggiata, interventi che, secondo Anas, sono “fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione”.

Le criticità maggiori sono attese nella giornata di domenica, a partire dalle ore 15 fino a tarda sera, durante il rientro verso Palermo. Per gestire meglio la viabilità, Anas ha annunciato la presenza di personale aggiuntivo lungo il tratto interessato dai lavori, con il compito di agevolare il flusso e offrire assistenza agli automobilisti.

Per chi si metterà in viaggio, il consiglio è chiaro: scegliere fasce orarie alternative, possibilmente al mattino o in tarda serata, evitando le ore più calde e affollate. Utile anche consultare in anticipo le condizioni del traffico: è attivo il servizio “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148, mentre aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui canali social dell’azienda e sul sito www.stradeanas.it.

Infine, Anas ricorda agli automobilisti che le corsie di emergenza sono riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine, e il loro utilizzo improprio rappresenta una violazione del Codice della Strada.

In sintesi: attenzione, pazienza e partenze intelligenti.

L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi senza rinunciare a una giornata di mare.