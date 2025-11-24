Notizie
Gio. Nov 27th, 2025

Eventi Notizie del Giorno Termini Imerese

International Street Food: oggi il via all'evento che porta i sapori del mondo a Termini Imerese

di redazione #cosa fare in Sicilia #himeraweb.it #Interntional street food #Sicilia #termini imerese

Oggi Termini Imerese si risveglia avvolta da un’atmosfera speciale.
È il giorno in cui il Belvedere Principe di Piemonte, nella sua nuova e scenografica ala, si trasforma in un piccolo crocevia di culture, profumi e colori: prende ufficialmente il via l’International Street Food, l’evento che per tre giorni porterà in città i sapori più autentici d’Italia e del mondo.

Già dalle prime ore del pomeriggio, nell’aria cominciano a diffondersi aromi invitanti: il profumo speziato delle cucine orientali, quello affumicato delle griglie americane, il sentore dolce delle pasticcerie tradizionali e quello fresco della birra artigianale appena spillata. Un mix che si intreccia con il vento del Belvedere, creando un’esperienza sensoriale impossibile da ignorare.

Passeggiando tra gli stand, ogni angolo racconta una storia:
 c’è chi frigge, chi impasta, chi arrostisce;
 c’è chi parla la lingua delle birre artigianali, portando con sé piccole produzioni da scoprire sorso dopo sorso;
e c’è chi, con un vassoio di dolci, richiama ricordi di infanzia o profumi di terre lontane.

Non mancano le opzioni senza glutine, pensate per rendere l’evento davvero aperto a tutti.

Tre giorni per vivere il gusto

  • Oggi, lunedì 24 novembre, gli stand apriranno dalle 18:00 alle 24:00.

  • Domani, 25 novembre, e mercoledì 26 novembre, sarà possibile immergersi nei sapori del mondo già a partire dalle 12:00.

L’ingresso è gratuito, e l’invito è semplice: lasciarsi guidare dall’olfatto, dalla curiosità e dalla voglia di condividere un’esperienza che unisce persone e culture diverse, tutte raccolte in uno dei panorami più belli di Termini Imerese.

Per informazioni: 347 579 2556.

Tre giorni intensi, dove ogni morso è un viaggio e ogni profumo una scoperta.
Il Belvedere è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante del gusto: manca solo il tuo passo tra gli stand.

di redazione

1