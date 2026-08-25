Jovanotti alla Favorita, Palermo si prepara al doppio concerto: scatta la maxi ordinanza sul traffico

Viabilità rivoluzionata il 29 e 30 agosto per il Jova Summer Party. Strade chiuse, divieti di sosta, parcheggi per i bus e sette treni straordinari per favorire il deflusso degli spettatori. Il Comune invita i palermitani a lasciare l’auto a casa

La macchina organizzativa per il doppio appuntamento con Jovanotti all’Ippodromo “La Favorita” di Palermo entra nella fase decisiva. In vista dei concerti del 29 e 30 agosto 2026, l’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune ha emanato l’ordinanza n. 1529 del 24 agosto, introducendo una serie di provvedimenti destinati a modificare profondamente la viabilità nell’area dello Stadio e del Parco della Favorita.

Chiusure al traffico, divieti di sosta con rimozione coatta e percorsi obbligati interesseranno diverse arterie della zona. Le limitazioni scatteranno in parte già nei giorni precedenti per consentire l’arrivo e la movimentazione dei mezzi dell’organizzazione, mentre il provvedimento entrerà nella sua fase più restrittiva durante le due giornate dei concerti.

L’invito del Comune è chiaro: ridurre al minimo l’utilizzo dell’auto privata e scegliere, per quanto possibile, il trasporto pubblico, così da evitare una paralisi della viabilità sull’asse nord della città.

Zona dello Stadio blindata dal 29 agosto

Il primo grande blocco scatterà alle 7 di sabato 29 agosto e resterà in vigore fino alle 2 di lunedì 31 agosto, e comunque fino alla cessata esigenza.

La chiusura totale al transito e il divieto di sosta con rimozione coatta riguarderanno:

viale del Fante , in entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra piazza Salerno e piazza Leoni, escluse le due piazze;

, in entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra piazza Salerno e piazza Leoni, escluse le due piazze; via Antonino Cassarà ;

; via del Carabiniere , su entrambi i lati;

, su entrambi i lati; largo Pietro Mennea , riservato ai disabili per le operazioni di trasbordo;

, riservato ai disabili per le operazioni di trasbordo; piazzale Enrico La Loggia ;

; piazza Trattati di Roma.

Una vera e propria cintura di sicurezza che interesserà l’intera area compresa tra lo stadio e l’Ippodromo, con pesanti ripercussioni sulla circolazione ordinaria.

Parco della Favorita chiuso alle auto dalle 11

Ancora più estese le restrizioni previste all’interno del Parco della Favorita. In entrambe le giornate dei concerti, dalle 11 alle 2 del giorno successivo, sarà vietato il transito alle auto in diverse strade del parco e nei collegamenti verso Mondello.

Il provvedimento interesserà:

l’intero Parco della Favorita , con chiusura di viale Diana, viale Ercole e piazzale dei Matrimoni;

, con chiusura di viale Diana, viale Ercole e piazzale dei Matrimoni; via Case Rocca e via della Favorita ;

e ; viale Margherita di Savoia, nel tratto tra viale Diana e via Mater Dolorosa e nel tratto tra via Mater Dolorosa e viale Ercole, in direzione del centro di Palermo.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da chi rientrerà da Mondello: i veicoli saranno obbligati a svoltare a destra e a percorrere via Mater Dolorosa per raggiungere il centro cittadino.

Limitazioni anche in via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, dove il transito sarà vietato ad eccezione dei residenti. Questi ultimi potranno circolare esclusivamente a passo d’uomo. Le due strade diventeranno di fatto senza uscita, con accesso unico da via Camarina.

Croce Rossa e area dei “paninari”

Misure specifiche sono state previste anche in zona Croce Rossa. In viale Croce Rossa, nell’area antistante la scuola elementare “Alcide De Gasperi”, saranno vietati sosta e transito, con possibilità di passaggio esclusivamente per le biciclette.

In piazza Papa Giovanni Paolo II, sul lato CTO, l’area di parcheggio sarà invece sottratta alla normale sosta per consentire l’allestimento degli spazi destinati agli automezzi attrezzati autorizzati dal Suap per la vendita di generi alimentari durante l’evento.

I divieti per i mezzi dell’organizzazione partono già dal 25 agosto

I primi provvedimenti sono già entrati nella fase operativa. Dal 25 agosto al 3 settembre sarà vietata la sosta su entrambi i lati, fatta eccezione per i mezzi della GRM Entertainment, in alcune porzioni di:

via Isaac Rabin , sul lato destro rispetto al senso di marcia;

, sul lato destro rispetto al senso di marcia; via Anwar Sadat, sul lato destro rispetto al senso di marcia.

Le limitazioni sono necessarie per consentire la gestione della logistica e l’arrivo dei mezzi pesanti legati all’organizzazione dei concerti.

Pullman dei fan: ecco dove potranno sostare

Il Comune ha predisposto anche un piano per gestire i numerosi pullman attesi a Palermo da tutta la Sicilia.

Nei giorni 29 e 30 agosto, dalle 7 alle 24, i bus potranno essere indirizzati verso:

piazzale Ambrosini ;

; via Ammiraglio Gustavo Nicastro , sul lato destro nel tratto compreso tra largo Sellerio e via Thaon di Revel;

, sul lato destro nel tratto compreso tra largo Sellerio e via Thaon di Revel; le porzioni disponibili di via Isaac Rabin e via Anwar Sadat, non occupate dai mezzi dell’organizzazione.

In caso di esaurimento dei posti, i pullman in eccedenza saranno dirottati verso le aree di sosta alternative di piazzale John Lennon (ex Giotto), parcheggio Basile e parcheggio Nina Siciliana.

La gestione dei flussi sarà affidata alla Polizia Municipale, con il supporto dei volontari della Protezione Civile.

Chi potrà transitare nelle zone interdette

Le deroghe alle chiusure saranno limitate. Potranno transitare i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine. Previa esibizione del pass, saranno inoltre autorizzati i residenti, i dimoranti e i titolari di passi carrabili di viale del Fante, via del Carabiniere e via della Favorita, oltre ai mezzi direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Sette treni straordinari per il deflusso del pubblico

Per agevolare il rientro degli spettatori, Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Siciliana, ha predisposto sette treni straordinari notturni per ciascuna delle due serate.

Dalla fermata Palermo De Gasperi, sul Passante ferroviario, saranno disponibili collegamenti verso Isola delle Femmine, con partenza alle 00:07, e verso Palermo Centrale, con partenze all’1:38 e alle 2:41. Sulla direttrice tirrenica è previsto inoltre un treno con partenza all’1:12 e arrivo a Messina alle 4:24.

L’offerta sarà completata sull’asse Palermo Giachery-Palermo Notarbartolo, con punto di raccolta alla fermata Palermo Federico, per i passeggeri diretti verso l’aeroporto di Palermo: le partenze sono previste alle 00:57 e all’1:17.

Da Palermo Centrale, infine, alle 2 partirà un treno diretto a Cefalù, con fermate intermedie e arrivo previsto alle 3:10.

La stazione di Palermo Notarbartolo rappresenterà il principale nodo di interscambio, garantendo le coincidenze tra i collegamenti verso Palermo Centrale, l’aeroporto, Cefalù e Messina.

I servizi straordinari si aggiungeranno ai collegamenti ordinari e sono stati pensati proprio per favorire il deflusso degli spettatori al termine dei concerti.

L’appello: “Lasciate l’auto a casa”

Con la viabilità dell’intera zona destinata a subire forti limitazioni, il Comune punta quindi sul trasporto pubblico per evitare il collasso della circolazione.

Per chi sceglierà il treno è consigliato acquistare il biglietto in anticipo. Alla stazione di Palermo De Gasperi sarà inoltre presente un presidio di assistenza alla clientela.

Il messaggio dell’amministrazione comunale in vista del doppio appuntamento con Jovanotti è dunque quello di lasciare, per quanto possibile, l’auto a casa e organizzare gli spostamenti con largo anticipo. Per due giorni, tra la Favorita, lo Stadio e le direttrici verso Mondello, Palermo si prepara a una viabilità completamente diversa dal normale.