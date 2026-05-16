l DJ Producer Antonio D’Anna di Campofelice di Roccella firma una nuova produzione con Ricci Jr del leggendario Cocoricò

I due artisti hanno ufficializzato la loro collaborazione con Let’s Techno, etichetta discografica considerata tra le più dinamiche della scena elettronica contemporanea, specializzata in produzioni techno e sonorità underground.

Il battito di “Inner Pulse”

Il nuovo lavoro discografico si intitola Inner Pulse, un EP che sarà disponibile nei prossimi giorni su tutte le principali piattaforme digitali e store di streaming. Il progetto segna un nuovo capitolo del sodalizio artistico tra Ricci Jr e Antonio D’Anna, già protagonisti negli ultimi anni di diverse collaborazioni discografiche come Eclipse e Let’s Go, brani che hanno ottenuto riscontri positivi nel circuito techno internazionale e il supporto di diversi DJ della scena elettronica.

L’EP punta a fondere l’esperienza maturata da Ricci Jr nella storica realtà del Cocoricò con la ricerca sonora e la sperimentazione elettronica portata avanti da Antonio D’Anna. Il risultato è un sound energico e contemporaneo, capace di unire influenze techno classiche e produzioni moderne orientate ai club europei.

Ricci Jr, all’anagrafe Ivan Testoni, porta avanti l’eredità artistica del padre Ricci DJ, figura simbolo della techno italiana degli anni ’90 e tra i protagonisti assoluti della storia del Cocoricò.

Il Cocoricò, del resto, rappresenta ancora oggi uno dei templi europei della musica elettronica: inaugurato nel 1989 e celebre per la sua iconica piramide in vetro, il locale romagnolo è stato definito negli anni una vera “Mecca” della dance music internazionale, ospitando alcuni dei più importanti DJ del panorama mondiale.

Antonio D’Anna, forte di oltre vent’anni di esperienza nel settore, continua invece a consolidare il proprio percorso artistico attraverso collaborazioni di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a portare il nome della Sicilia all’interno dei circuiti techno più attivi del momento.