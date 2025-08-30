Notizie
La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati
La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati

#Altofonte #Cronaca #palermo #Rissa #Sicilia

Una separazione sentimentale si è trasformata in una vera e propria rissa da strada, con due famiglie contrapposte e i carabinieri costretti a intervenire per riportare la calma. È accaduto ad Altofonte, in provincia di Palermo, dove la fine della storia tra un uomo e una donna ha fatto da detonatore a una spirale di tensione culminata in una colluttazione violenta.

La rissa

Secondo una prima ricostruzione, i due nuclei familiari si sarebbero incontrati per un presunto “chiarimento”. Ma il confronto, anziché placare gli animi, è degenerato: insulti, urla, spintoni e colpi hanno trasformato la strada in un vero campo di battaglia, attirando l’attenzione dei residenti e creando momenti di paura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che con fatica sono riusciti a sedare la lite e a disperdere i presenti. In supporto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi tali da richiedere il ricovero in ospedale.

Gli accertamenti dei militari hanno portato all’identificazione di sette persone, successivamente denunciate all’autorità giudiziaria con l’accusa di rissa.

L’episodio ha destato scalpore nella comunità di Altofonte, dove la violenta lite familiare ha interrotto la quiete di una serata estiva trasformando un semplice diverbio in uno scontro collettivo che rischiava di avere conseguenze ben più serie.

