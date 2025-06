La sede storica del comune di Termini Imerese si tinge con i colori della pace.

Un messaggio importante, lanciato a seguito del sit-in che si è svolto in piazza Duomo per la Palestina e in seguito ai tragici eventi che si stanno registrando sulla striscia di Gaza.

Un messaggio chiaro: la città di Termini Imerese si schiera dalla parte della pace, per affermare come comunità il “no” alla guerra.