La termitana Manuela Spallitta conquista il podio: secondo posto di categoria e nuovo record personale

Determinazione, sacrificio e voglia di superare i propri limiti. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso all’atleta termitana Manuela Spallitta di conquistare un importante risultato nella gara disputata il 14 giugno a Partinico, chiusa con un brillante secondo posto di categoria e il sesto posto assoluto nella classifica femminile.

A raccontare l’emozione della competizione è stata la stessa atleta attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha condiviso la soddisfazione per un traguardo raggiunto dopo mesi di intenso lavoro e allenamenti costanti.

Una gara intensa decisa nel finale

La competizione si è rivelata particolarmente impegnativa fin dalle prime battute. Una partenza veloce ha messo subito alla prova la resistenza e la gestione delle energie, costringendo l’atleta a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del percorso.

Nonostante la fatica accumulata, Spallitta è riuscita a trovare nel finale le risorse fisiche e mentali necessarie per conquistare il podio di categoria, chiudendo la prova con il tempo di 34 minuti e 32 secondi.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo considerando il netto miglioramento ottenuto rispetto alla stessa gara disputata in passato: ben tre minuti in meno sul cronometro, segnale evidente dei progressi compiuti negli ultimi mesi.

Il valore della costanza

Dietro il successo sportivo non c’è soltanto il risultato finale, ma un percorso costruito giorno dopo giorno. Nel suo messaggio, l’atleta ha voluto sottolineare come ogni allenamento, anche il più duro, abbia contribuito a rafforzare non solo la preparazione fisica ma anche la consapevolezza delle proprie capacità.

Una crescita personale che rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’attività sportiva, soprattutto nelle discipline di endurance, dove la componente mentale spesso fa la differenza tanto quanto quella atletica.

Il ruolo fondamentale del coach e della squadra

Manuela Spallitta ha inoltre voluto dedicare il risultato al proprio allenatore Filippo Porto, evidenziando quanto siano state decisive le sue indicazioni e il costante incoraggiamento ricevuto durante la preparazione.

«Crederci fino alla fine» è il messaggio che il coach le ha ripetuto più volte e che si è rivelato determinante proprio nei momenti più difficili della gara.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai compagni di squadra e ai tifosi presenti lungo il percorso, il cui sostegno ha contribuito a trasformare la fatica in energia positiva nei momenti cruciali della competizione.

Lo sport come percorso di crescita

Il risultato ottenuto conferma il buon momento di forma dell’atleta termitana e testimonia come il lavoro costante possa portare a miglioramenti concreti e misurabili.

Al di là delle classifiche, il vero successo raccontato da Spallitta è quello di aver superato i propri limiti, migliorando sensibilmente la prestazione precedente e dimostrando che la perseveranza continua a essere uno degli strumenti più efficaci per raggiungere gli obiettivi.

Un messaggio che va oltre lo sport e che rappresenta un esempio positivo per tanti giovani atleti: il talento è importante, ma sono la costanza, la disciplina e la fiducia nelle proprie capacità a fare la differenza quando arriva il momento di tagliare il traguardo.

Per la runner termitana il secondo posto conquistato rappresenta dunque non un punto di arrivo, ma una nuova tappa di un percorso che continua a guardare avanti, verso sfide sempre più ambiziose.

La galleria fotografica