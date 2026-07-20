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Lavori sulla linea Palermo-Messina: modifiche ai treni dal 23 luglio al 6 agosto, interessata anche Termini Imerese

di redazione #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese #trasporti #Trenitalia

Variazioni di orario, cancellazioni e autobus sostitutivi interesseranno numerosi collegamenti regionali e Intercity. Coinvolta anche la tratta Palermo-Termini Imerese.

Disagi in vista per pendolari e viaggiatori della linea ferroviaria Palermo-Messina. Dal 23 luglio al 6 agosto, infatti, la circolazione dei treni subirà modifiche per consentire importanti interventi di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria. A comunicarlo è Trenitalia, che ha annunciato un piano di rimodulazione del servizio con variazioni di orario, cancellazioni e collegamenti sostitutivi effettuati con autobus.

Le modifiche interesseranno i treni del Regionale sulle tratte Palermo Aeroporto-Termini Imerese, Palermo Centrale-Termini Imerese e Palermo Centrale-Messina Centrale. Alcuni convogli limiteranno il proprio percorso alla stazione di Bagheria oppure partiranno dalla stessa, con conseguenti cambi di itinerario per i passeggeri.

A risentire dei lavori sarà anche il comprensorio di Termini Imerese. Diversi collegamenti tra Palermo e la città termitana saranno infatti cancellati nel tratto compreso tra Bagheria e Termini Imerese. Per raggiungere la destinazione sarà necessario utilizzare collegamenti alternativi, con cambio treno a Bagheria oppure attraverso servizi integrati treno+bus, con interscambio nella stessa stazione.

Sono previste inoltre modifiche agli orari di alcuni treni regionali tra Messina Centrale, Sant’Agata di Militello e Palermo Centrale, che effettueranno anche fermate aggiuntive nelle stazioni di Altavilla Milicia, Trabia, Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e San Nicola Tonnara.

Un’ulteriore giornata di disagi è prevista per domenica 2 agosto, quando, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 12, saranno eseguiti lavori tra le stazioni di Sant’Agata di Militello e Zappulla, con conseguenti modifiche alla programmazione del servizio ferroviario.

Per garantire la mobilità durante il periodo dei cantieri, Trenitalia attiverà servizi sostitutivi con autobus. L’azienda precisa però che i tempi di percorrenza potranno essere superiori rispetto al normale servizio ferroviario, anche in relazione al traffico stradale, mentre la disponibilità di posti potrebbe risultare inferiore.

Sui bus sarà consentito il trasporto delle sole biciclette pieghevoli. Non sarà invece possibile trasportare biciclette tradizionali, monopattini o altri mezzi di micromobilità, mentre gli animali saranno ammessi esclusivamente se si tratta di cani guida.

Le modifiche riguarderanno anche i collegamenti Intercity e Intercity Notte delle relazioni Milano/Roma-Palermo/Siracusa, che subiranno variazioni di orario nella tratta tra Messina e Palermo. Inoltre, dall’1 al 3 agosto, alcuni collegamenti Intercity saranno effettuati con autobus sostitutivi.

Trenitalia invita infine tutti i viaggiatori a verificare lo stato del proprio treno prima della partenza consultando i canali ufficiali dell’azienda oppure le comunicazioni inviate via e-mail o SMS ai clienti in possesso di un biglietto digitale. Il programma completo delle modifiche e dei servizi sostitutivi è in fase di aggiornamento sui sistemi di vendita e di informazione.

di redazione

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