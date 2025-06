Le ricette del Sicilian Holiday Chef: spaghetti chitarra, vongole e tenerumi

Con il caldo estivo non può mancare una delle ricette più odiate e amate di tutti i Siciliani: si presenta come un piatto caldo, ma è nato come piatto freddo, negli anni però, è stato rivisitato in diverse varianti. Oggi, il Sicilian Holiday chef ci presenta i suoi spaghetti chitarra, vongole e tenerumi.

Ricetta

Spaghetti chitarra vongole e tenerumi (tenerelli di zucchina pergola)

Questa ricetta nasce più di venti anni fa ed in origine era una minestra fredda, fatta con la fregola, le ostriche, i tenerumi e la zucchina pergola o cucuzza longa.

Rivisitata nel tempo, l’abbiamo conosciuta come cozze e tenerumi (costa chiù picca). Noi staremo nel mezzo e metteremo le vongole.

Ingredienti per 4 persone.

Spaghetti chitarra

2 mazzetti di tenerumi

1kg di vongole veraci

4 pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

2 filetti di acciuga sott’olio

1/2 cipolla ramata

Sale

Pepe qb.

Procedimento

Per prima cosa fare scoppiare le vongole in una casseruola, con uno spicchio d aglio. Una volta sgusciate, eliminare il guscio. Lasciatene qualcuno per scenografia.

Mi raccomando, conservate l’acqua delle vongole, ci servirà dopo.

Nel frattempo pulite i tenerumi, lavateli tagliateli a pezzetti e dategli una sbollentata. In una padella alta, fate soffriggere la cipolla tagliata piccola piccola con i filetti di acciuga.

Aggiungete i tenerumi sbollentati, fateli rosolare bene e portateli a cottura aggiungendo l’acqua delle vongole con un colino, per evitare i detriti.

Una volta evaporata l’acqua, aggiungete i pelati ,gli spicchi d’aglio tagliati per lungo e le vongole.

Fate cucinare per altri 4 minuti.

Cucinate la pasta e tiratela fuori dalla pentola 2 minuti prima e finite la cottura insieme al condimento aggiungendo un po’ d’acqua di cottura se è necessario, o acqua delle vongole se è rimasta.

Impiattate mettendo sopra le vongole con il guscio per scenografia e bon appetite!

