Le ricette di Himeraweb.it – la pasta delle feste per eccellenza: anelletti al forno

Per preparare gli anelletti al forno cominciate mondando e tritando la cipolla rossa 1. Dopodiché trasferitevi ai fornelli e stufatela in un tegame con dell’olio, per 2-3 minuti, a fuoco dolce 2. Unite poi le carni: quella di manzo 3

e poi quella di maiale; granatele man a mano con un cucchiaio di legno, mentre lasciate rosolare per una decina di minuti 4. Trascorso il tempo sfumate con il vino rosso 5 e dopo un paio di minuti, il tempo necessario affinché l’alcol evapori completamente, potrete versare anche il concentrato di pomodoro 6 e abbassare la fiamma.

Stemperate accuratamente e poi versate l’acqua. Date ancora una mescolata e poi proseguite la cottura per altri 30 minuti, tenendo la fiamma bassa e mescolando di tanto in tanto 7. Successivamente unite anche i piselli (freschi o surgelati) e cuocete per altri 20 minuti 8, perciò aggiungete poca acqua al bisogno, e mescolate di tanto in tanto finché il sugo non sarà ben ristretto 9; aggiungete infine un pizzico di sale e una macinata di pepe a piacere.

Mentre il sugo cuoce, mettete sul fuoco una pentola con acqua da portare a bollore e salare: servirà per la cottura degli anelletti. Poi potete occuparvi della teglia: ungetela con un po’ d’olio e distribuitelo accuratamente lungo tutta la superficie di una pirofila da 30×20. Poi spolverizzate con il pangrattato 10 e agitate la pirofila in modo da far aderire per bene le briciole 11. Passate poi ai formaggi, grattugiate il caciocavallo 12

e tagliate a cubetti il primo sale 13. Tenete il tutto da parte e occupatevi della pasta: cuocete gli anelletti nell’acqua bollente scolandoli a 2-3 minuti dalla fine della cottura 14. Tuffateli direttamente nel tegame con il sugo oramai pronto: prima però assicuratevi che sia giusto di sale, nel caso aggiungetene ancora un pizzico 15.

A questo punto mescolate 16 e poi aggiungete il caciocavallo grattugiato tenendone da parte qualche cucchiaiata per la superficie 17, poi il primo sale a cubetti 18

ed un pizzico di pepe nero a vostro gusto 19. Mescolate ancora 20 e cominciate a riempire la teglia, aiutandovi con un mestolo 21.