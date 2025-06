Le segnalazioni dei lettori, disagi per i residenti del Corso Umberto e Margherita:”La notte diventa una pista di MotoGp”

Non riusciamo a dormire la notte, la situazione sembra essere sfuggita di mano.

⌊…⌋ La notte diventa una pista Moto Gpt.

Queste le parole di alcuni dei lettori di himeraweb.it che continuano a segnalare incessantemente i disagi vissuti ogni notte da coloro che vivono al Corso Umberto e Margherita di Termini Imerese.

“Ragazzini che si fermano a parlare sino a tarda notte a voce alta vicino i distributori automatici, motori che sfrecciano a tutta velocità e talvolta anche contromano. È diventato impossibile dormire.”

E ancora un’altro utente“È diventato così ogni sera e nessuno fa niente. Non parliamo di orari rispettabili, ma il tutto prosegue fino alle 02:00 o alle 03:00 di nott.A volte il via vai e il vociare prosegue fino alle 5:00 del mattino e per me che lavoro è diventato impossibile riposare, specie iniziando il turno alle 6:00 del mattino.”

Questi sono solo alcune delle segnalazioni giunte anche in redazione sugli schiamazzi che i residenti sono costretti a vivere ogni notte; qualcuno ha tentato anche di avvisare le forze dell’ordine, ma di fatto continua ad essere una storia che si ripete ogni notte.

I residenti chiedono più controlli, in particolare nei punti di maggiore interesse: nei pressi dei distributori automatici.

Non solo il Corso Umberto e Margherita, disagi anche in altre zone della città

Anche in altre zone di Termini Imerese si registrano disagi dovuti allo scorrazzare di mezzi a due ruote e giovani che si riuniscono parlando a voce alta fino a tarda notte.

Tra i luoghi di maggiore interesse delle segnalazioni spicca tra tutti via Guglielmo Marconi, dove i residenti lamentano corse di autovetture e mezzi a due ruote. Vani i tentativi di prevenire ulteriori disagi mediante il posizionamento di alcuni dossi artificiali.

Via Guglielmo Marconi è diventata invivibile la sera: sembra che sia un circuito di corse di motori che si protrae fino a tarda notte inquinando l’aria, come è possibile che nessuno prende provvedimenti?

C’è chi paragona lo stato di disagio che i residenti vivono ogni notte ad una pista di Formula 1 e chi si preoccupa dell’inquinamento ambientale e acustico: sono in molti a segnalare il rumore assordante proveniente da alcuni ciclomotori e le polveri sottili sprigionate.

Ma la lista delle vie interessate prosegue, concentrandosi su più zone della città, sia nella parte alta che bassa:

Via Guglielmo Marconi

Via Salvatore Cimino

Via Senatore Giuseppe Ciresi

Via Garibaldi (qui ci viene segnalata anche la presenza di autovetture con musica ad alto volume)

Via Armando Diaz

Viale Re D’Aragona

Piazza Marina

Corso Umberto e Margherita

Queste le zone principali da dove ci giungono maggiormente le segnalazioni.

I residenti affermano di essere stanchi di questa situazione e con il timore che, con l’arrivo della bella stagione, la confusione degeneri ulteriormente.

Questa redazione invita tutti i giovani di porre massima attenzione alla guida, nel rispetto delle norme stradali e della comunità in cui si vive.