L’Eurospin di Termini Imerese diventa virale sui social grazie ad un video del creator Yakinop_il_sindaco

Chi l’avrebbe mai detto che un semplice supermercato potesse finire al centro dell’attenzione dei social? E invece sì: stavolta è toccato all’Eurospin di Termini Imerese, protagonista dell’ultimo video virale del creator Yakinop_il_Sindaco, alias Yassin En Naimi.

Chi è Yakinop_il_Sindaco

Se frequentate un minimo i social, è quasi impossibile non esservi imbattuti in uno dei suoi video.

Yassin En Naimi – questo il suo vero nome – è un giovane creator altoatesino, classe 1991, cresciuto a Bolzano da padre marocchino e madre napoletana. Dopo un passato su Twitch, dove si è guadagnato il soprannome di “Sindaco” per la sua simpatia e il modo diretto di parlare alla community, si è fatto conoscere su TikTok e Instagram per una dote davvero particolare: indovinare la posizione esatta di luoghi e foto semplicemente osservando i dettagli e incrociando i dati su Google Maps.

Un talento che lo ha reso virale in pochissimo tempo: oggi conta oltre 667 mila follower su TikTok e più di 325 mila su Instagram.

La sua abilità – un mix di logica, osservazione e intuito – lo ha trasformato in una sorta di “detective geografico del web”, capace di scovare qualsiasi luogo nascosto dietro una foto o un’inquadratura.

La sfida con Eurospin

Tutto nasce da una sfida lanciata dall’account ufficiale di Eurospin: trovare il punto vendita nascosto in una foto, con un piccolo “trucco” — uno dei luoghi simbolo della città era stato oscurato per rendere l’indovinello più difficile.

Yakinop ha accettato la sfida e, dopo una serie di ragionamenti e incroci di immagini su Google Maps, ha riconosciuto esattamente il punto vendita di Termini Imerese.

E da lì… è esploso tutto.

Il video, pubblicato sui suoi profili, ha fatto il giro del web: 2,4 milioni di visualizzazioni su TikTok e 1,8 milioni su Instagram in pochi giorni.

Orgoglio termitano e commenti social

Sotto il post, tantissimi i commenti dei termitani che hanno subito riconosciuto “il loro” Eurospin.

C’è chi ha scritto “Ehi, ma questo è quello vicino casa mia!”, chi ha scherzato dicendo che “finalmente Termini è sulla mappa del mondo”, e chi ha ringraziato Yakinop per aver portato un po’ di luce (e di orgoglio locale) sulla città.

Una reazione genuina, che mostra come anche un piccolo dettaglio possa unire una comunità e accendere un sorriso.

Dalla mappa al cuore dei social

Dietro la viralità di questo video c’è anche un messaggio semplice: la Sicilia, e Termini in particolare, sanno sorprendere anche quando meno te lo aspetti.

E se a farlo è un supermercato di quartiere, tanto meglio: perché racconta quanto ogni luogo – anche quello dove facciamo la spesa ogni giorno – possa diventare protagonista, se visto con lo sguardo giusto.

Che dire… questa volta, a “finire sulla mappa”, non è stato solo Yakinop, ma anche l’Eurospin di Termini Imerese, diventato – suo malgrado – il supermercato più famoso d’Italia.

Dopotutto, non capita tutti i giorni che un punto vendita finisca nel feed di milioni di utenti. E a Termini, si sa, le sorprese non mancano mai.

Il video