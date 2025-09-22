Lite per il resto, scoppia la violenza: baristi e assessore massacrati a Palermo

Una lite per pochi spiccioli che degenera in un pestaggio brutale. È l’ennesimo episodio di violenza gratuita che scuote Palermo, consumatosi lo scorso 17 luglio in via Alloro, dove il titolare di un bar, suo padre e persino un assessore comunale sono stati aggrediti da un intero nucleo familiare. Una scena di ordinaria follia, che racconta la fragilità di una città dove basta un motivo banale per scatenare la furia di chi non conosce regole né rispetto.

Il questore di Palermo, a distanza di due mesi, ha disposto provvedimenti durissimi: “Daspo Willy” della durata fino a tre anni per i quattro responsabili – due maggiorenni e due minorenni – e avvisi orali, a sottolineare la pericolosità sociale dei protagonisti. Una famiglia intera messa al bando dai locali della zona, dopo aver trasformato un normale pomeriggio in un incubo.

L’aggressione

Secondo la ricostruzione della squadra mobile, tutto sarebbe iniziato da un presunto errore nel resto dato alla cassa. Una delle giovani clienti è tornata accompagnata da un parente che ha iniziato a inveire contro il barista. In pochi istanti, nel locale sono entrati altri membri della famiglia che, senza esitazione, hanno colpito a schiaffi e pugni il titolare.

Il padre del ragazzo, accorso per difenderlo, è stato preso di mira a sua volta. A rimanere coinvolto anche l’assessore Fabrizio Ferrandelli, che passava di lì per caso e ha tentato di fermare la violenza: anche lui è stato pestato dal branco. Tre uomini a terra, contusi e sanguinanti, per un resto di pochi euro. Solo l’allarme lanciato dall’assessore ha permesso di far arrivare i soccorsi, mentre gli aggressori riuscivano a dileguarsi.

Le ferite e l’indignazione

Le vittime hanno riportato contusioni curate in ospedale, ma il segno più profondo è quello lasciato nella comunità. Perché questo non è stato solo un episodio di violenza: è lo specchio di una città dove l’arroganza e la brutalità rischiano di soffocare la convivenza civile.

Grazie alle indagini dei Falchi della squadra mobile, i responsabili sono stati identificati in pochi giorni. A loro carico è scattato il “Daspo Willy”: un divieto d’accesso e persino di stazionamento nei pressi di una ventina di locali della zona, per proteggere esercenti e cittadini da ulteriori aggressioni.

Una misura estrema per una piaga sociale

Il “Daspo Willy” non è solo un provvedimento amministrativo: è il segnale di una emergenza sociale che colpisce Palermo come tante altre città italiane. Giovani e adulti, insieme, pronti a trasformarsi in branco per motivi insignificanti, generando paura e insicurezza.

Il questore ha accompagnato i divieti con avvisi orali: un monito chiaro ai responsabili a cambiare condotta, pena provvedimenti ancora più gravi. Ma resta l’amara constatazione: in una città che si affanna a mostrarsi turistica e accogliente, c’è chi continua a imporre la legge della violenza.

Una legge che, stavolta, per fortuna ha trovato la risposta delle istituzioni. Ma quante altre volte dovremo indignarci davanti a scene come queste?