Lotta allo spaccio, fuga tra le vie di Borgonuovo: arrestato pusher ventenne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel quartiere Borgonuovo.

L’intervento dei militari è scattato quando una pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura con due persone a bordo. Il conducente, però, ha ignorato l’ordine, dando il via a una fuga improvvisa tra le strade del quartiere. Ne è nato un inseguimento durante il quale gli occupanti del veicolo si sono disfatti di una busta contenente circa 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Nonostante la momentanea perdita delle tracce, dovuta anche all’abbandono del mezzo, i Carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del conducente grazie alla conoscenza del territorio e alle attività di ricerca immediatamente avviate. Il giovane è stato quindi rintracciato e fermato: dagli accertamenti è emerso, inoltre, che era privo di patente di guida.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale per le verifiche qualitative e quantitative.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione rientra nell’attività di controllo e presidio del territorio portata avanti dall’Arma, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità e garantire sicurezza e legalità nei quartieri cittadini.