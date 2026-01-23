L’Ugdulena progetta il futuro: al via gli Open Day con la rivoluzione Green dell’Agrario a Caccamo

Dalle radici classiche alle nuove frontiere del territorio: l’Istituto Superiore “Gregorio Ugdulena” apre le porte alle famiglie e lancia la sfida della formazione d’eccellenza tra Termini Imerese e Caccamo.

Scegliere la scuola superiore non è solo una questione di libri, ma di visione del mondo. L’Istituto Superiore Gregorio Ugdulena” si conferma ancora una volta il cuore pulsante della formazione nel comprensorio, annunciando i nuovi Open Day. Un appuntamento atteso da studenti e genitori per toccare con mano un’offerta formativa che quest’anno si arricchisce di una novità storica: l’avvio dell’indirizzo Agrario nella nuova sede di Caccamo.

Liceo Classico: la tradizione che guarda alla Scienza e al Diritto

Per chi cerca una formazione umanistica solida ma al passo con i tempi, il Liceo Classico dell’Ugdulena continua a innovare. Oltre al percorso tradizionale, l’istituto vanta due curvature d’eccellenza:

Percorso Giuridico-Economico: per chi sogna le professioni legali e il mondo del management.

per chi sogna le professioni legali e il mondo del management. Percorso Biomedico: un ponte verso le facoltà di Medicina e le professioni sanitarie, con approfondimenti scientifici mirati.

Caccamo si tinge di verde: la scommessa dell’Agrario

È questa la notizia che sta catalizzando l’attenzione: l’apertura dell’indirizzo Agrario a Caccamo. Non una semplice scuola, ma un laboratorio a cielo aperto che punta a formare i professionisti della sostenibilità e del Made in Italy. Un legame profondo con il territorio che offre ai giovani concrete opportunità occupazionali in un settore in forte espansione.

IPSSEOA (Alberghiero): l’ospitalità diventa professione

L’Istituto Alberghiero si conferma un’eccellenza del territorio, capace di sdoppiarsi per rispondere a ogni esigenza. Accanto al collaudato percorso Diurno, l’offerta si amplia con il corso Serale, una preziosa opportunità di formazione per gli adulti che desiderano riqualificarsi o completare il proprio percorso di studi. La grande novità? La modernissima nuova sede di Caccamo, pronta a ospitare i futuri chef e manager del turismo.

Liceo Artistico: tra estro e novità

Creatività e innovazione si fondono nel Liceo Artistico, che quest’anno presenta importanti novità nel piano di studi. Anche qui, la flessibilità è massima: oltre alle lezioni del mattino, è attivo il percorso Serale, ideale per chi vuole coltivare il talento artistico e acquisire competenze tecniche certificate anche in età adulta.

L’Educazione Civica: un valore per la persona e la scuola

Numerose sono le attività ed i progetti di Ed. Civica che vedono i nostri istituti impegnati attivamente in attività come “Un giorno in Senato”, visite in Tribunale e in ARS in Parlamento Siciliano e incontri con procuratori e magistrati in vari eventi programmati.