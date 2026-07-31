Ci sono giorni che una città vorrebbe non vivere mai.

È il giorno degli abbracci, delle lacrime trattenute e degli sguardi rivolti verso una bara troppo piccola per contenere il dolore di un’intera comunità.

Questo pomeriggio, alle ore 15:30, nella Chiesa Madre San Nicola di Bari, Termini Imerese darà l’ultimo saluto ad Alessandra Martorana, la quattordicenne che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la Statale 113, all’altezza del ponte San Leonardo.

Per accompagnare Alessandra nel suo ultimo viaggio, la Sindaca Maria Terranova ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, invitando la cittadinanza a condividere il dolore della famiglia con il raccoglimento e la preghiera. Una scelta che ha portato al rinvio della Notte Bianca e che ha trasformato una giornata destinata alla musica e alle luci in un momento di riflessione e memoria.

In queste ore, la città sembra aver rallentato il proprio respiro. Le piazze si preparano ad accogliere il silenzio, le bandiere sono a mezz’asta e il pensiero di tutti corre a una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti. Un futuro fatto di sogni, amicizie, scuola e progetti che si è spezzato improvvisamente, lasciando un vuoto difficile persino da raccontare.

Il dolore di Termini Imerese ha superato i confini della città, raggiungendo i comuni vicini. Anche Trabia ha voluto stringersi attorno alla famiglia di Alessandra e manifestare la propria vicinanza a Leonardo, il giovane concittadino rimasto gravemente ferito nello stesso incidente.

L’Amministrazione comunale di Trabia ha affidato il proprio messaggio a una nota carica di partecipazione:

“L’Amministrazione Comunale esprime il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia di Alessandra, tragicamente scomparsa, condividendo il dolore che ha colpito l’intera comunità di Termini Imerese. In questo momento di grande tristezza, il nostro pensiero va anche al nostro concittadino Leonardo e alla sua famiglia. Invitiamo tutta la comunità a stringersi attorno a loro con affetto e a rivolgere una preghiera, con la speranza che possa presto tornare tra noi. L’intera comunità di Trabia si unisce nel dolore per la perdita di Alessandra e nella speranza, affidando Leonardo alle preghiere e alla vicinanza di tutti.”

Il cordoglio si è trasformato in un gesto corale. Associazioni, organizzatori di eventi, istituzioni e semplici cittadini hanno scelto di fermarsi. Le manifestazioni previste sono state sospese, le luci delle feste spente, perché davanti alla perdita di una figlia il rispetto viene prima di ogni celebrazione.

Oggi, nella Chiesa Madre, non ci saranno soltanto familiari e amici. Ci sarà una città intera, con il cuore appesantito e gli occhi lucidi, pronta ad accompagnare Alessandra nel suo ultimo viaggio. E insieme alla preghiera per lei, si alzerà anche quella per Leonardo, affinché possa vincere la battaglia che sta combattendo.

Ci sono tragedie che segnano per sempre una comunità. Quella di Alessandra è una di queste. Perché alcune vite, anche se troppo brevi, riescono a lasciare un segno profondo. E oggi, nel silenzio di una città raccolta nel dolore, Termini Imerese promette di custodirne il ricordo.