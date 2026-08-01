Lunedì l’ultimo saluto a Giorgio Bova: i funerali nella Chiesa Maria SS. della Consolazione

La comunità di Termini Imerese è in lutto per la scomparsa di Giorgio Bova, venuto a mancare all’età di 52 anni, lasciando nel dolore i familiari e quanti lo hanno conosciuto e stimato.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, parenti e conoscenti, che in queste ore stanno esprimendo vicinanza e affetto alla famiglia.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto alle ore 10, presso la Chiesa Maria SS. della Consolazione di Termini Imerese, dove parenti, amici e conoscenti potranno rivolgergli l’ultimo saluto.

La redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Bova.