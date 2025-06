Lutto a Caccamo: è morta Loretta Spatafora, i funerali

Lutto a Caccamo, dove si è spenta prematuramente Loretta Spatafora. La donna lascia nello sconforto i familiari, il marito e quanti hanno avuto modo di conoscerla.

Sono molti i messaggi di cordoglio da parte degli amici e di tutti coloro che in queste settimane hanno pregato per la donna.

Ricordata come una persona buona, piena di vita e sempre pronta a mettersi a disposizione per il prossimo.

Il solo pensiero che Loretta è volata in Cielo è una realtà molto amara -scrive un utente sul profilo della donna -. Ma nel Santo Paradiso le sofferenze non esistono. Da lassù con Gesù e Maria dai conforto alla tua famiglia.

E ancora:

Oggi Caccamo subisce un altro grande lutto. Apri le tue ali e vola più in alto che puoi! Ciao Loretta

I funerali

Sarà possibile dare l’ultimo saluto a Loretta Spatafora mercoledì 11 giugno alle ore 16:00 presso la parrocchia SS. Annunziata di Caccamo.

La salma si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale Civico di Palermo,arriverà martedì in tarda mattinata presso la propria abitazione.