Lutto a Termini Imerese: è morta Maria Rosa Vello

Lutto a Termini Imerese, dove nella giornata di ieri si è spenta Maria Rosa Vello. La donna si è spenta prematuramente all’età di cinquantotto anni, lasciando nella disperazione i due figli Cosimo e Nicholas e il marito, Franco Romeo.

Molti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore sui social in ricordo di una donna descritta come una grande combattente dal cuore buono.

I funerali si terranno sabato 7 marzo alle ore 15:30 presso la Parrocchia della Consolazione di Termini Imerese.