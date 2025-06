Lutto a Termini Imerese: è morto Giuseppe D’Angelo, oggi i funerali

Termini Imerese piange la scomparsa di Giuseppe D’Angelo, che si è spento circondato dall’amore della sua grande famiglia, quella che aveva messo al centro della sua vita, con dedizione e silenziosa forza.

Giuseppe era conosciuto da tutti come un lavoratore instancabile, un padre e un nonno dal cuore immenso, sempre pronto a dare senza chiedere nulla in cambio. Oggi lascia un vuoto profondo nella moglie, nei figli e nei nipoti che ha cresciuto con dolcezza, insegnando loro il valore della famiglia, del lavoro, dell’impegno e dell’amore sincero.

In queste ore, sono tantissimi i messaggi che scorrono sui social, ricordi, foto, parole che cercano di colmare la mancanza con la gratitudine di chi lo ha conosciuto.

Tra questi, il messaggio straziante di un nipote:

“Nonnino mio oggi ti daremo l’ultimo saluto non sarà un addio ma un arrivederci.

Per tutti noi ci sei stato e ci sarai per sempre.

Oggi il mio cuore è per due: per te e per mio nonno Nino, che ti chiedo di dargli un abbraccio forte da parte mia e un bacione grosso grosso e di digli che lo voglio tanto bene come te ne voglio anche a te.

Ciao nonnino.”