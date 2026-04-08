Lutto a Termini Imerese: la città piange Benito La Bua

La notizia è arrivata come un colpo improvviso, lasciando senza parole un’intera comunità: Termini Imerese dice addio a Benito La Bua, scomparso all’età di 64 anni. Nato il 15 dicembre 1961, era un uomo conosciuto da molti, non solo per il suo lavoro, ma per il modo autentico e diretto con cui si rapportava agli altri.

Lavoratore instancabile, per anni ha prestato servizio al ristorante Moby Dick, dove aveva costruito giorno dopo giorno una fitta rete di relazioni. Tra colleghi e clienti, Benito era diventato una presenza familiare, qualcuno su cui poter contare, un punto di riferimento per chiunque varcasse quella soglia.

Non amava stare al centro dell’attenzione, ma la sua presenza si faceva sentire. Era uno di quelli che, senza fare rumore, lasciava il segno: con una battuta, un consiglio, o semplicemente con la sua disponibilità.

La sua scomparsa ha lasciato un senso di vuoto concreto, difficile da spiegare. In queste ore, tra messaggi e ricordi condivisi, emerge il ritratto di un uomo vero, legato alla sua città e alle persone che ne facevano parte.

Termini Imerese oggi si stringe attorno alla sua famiglia, salutando Benito La Bua con rispetto e commozione, consapevole di perdere non solo un concittadino, ma un pezzo della propria quotidianità.