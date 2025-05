Lutto a Termini Imerese: Salvatore Saverino torna alla casa del Padre

Torna alla casa del Padre il termitano Salvatore Saverino, conosciuto da tutti come “U’ zu’ Totò“. L’uomo si è spento nella mattinata di oggi circondato dai propri cari che successivamente ne hanno dato il triste annuncio.

Conosciuto e stimato da molti, ne ricordiamo la grande devozione per Sant’Antoninello, di cui era confrate e custode della chiesetta sita in via Bagni (conosciuta principalmente come “via Verdura”).

Il suo sorriso ha sempre accolto con gioia i fedeli per i quali aveva sempre una parola gentile.

La comunità di Termini Imerese perde un grande uomo che con il suo silenzio, gli occhi buoni e estrema gentilezza ha sempre cercato di valorizzare la piccola parrocchia sita in una delle vie storiche della città.

Il messaggio del fratello Giuseppe

Stamane è venuto a mancare mio fratello Salvatore. Dio Padre Onnipotente , Gesù Misericordioso, l’accolga nella sua misericordia ,con la Vergine Immacolata, San Giuseppe, Sant’Antonio da Padova e tutti i Santi del paradiso .Riposa in pace carissimo fratello Toto ‘

La redazione si stringe attorno al dolore della famiglia.