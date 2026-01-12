Lutto a Termini Imerese: si è spenta Annalisa Albamonte, una vita di forza e amore

Termini Imerese si è svegliata oggi con un velo di tristezza. Una di quelle mattine in cui anche il sole sembra farsi più timido, lasciando spazio a un dolore composto e silenzioso per la prematura scomparsa di Annalisa Albamonte, una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità.

Sorella di Salvatore Albamonte, amico fraterno e collega di TeleterminiWebtv, Annalisa era una donna dal cuore grande.

Mamma amorevole, moglie presente, zia e amica premurosa, capace di farsi voler bene con naturalezza. Il suo sorriso, sincero e contagioso, era una carezza per chiunque la incontrasse; le sue parole, sempre gentili, riuscivano ad arrivare dritte al cuore. Aveva il dono raro dell’accoglienza: braccia pronte ad abbracciare, ascoltare, sostenere.

La sua giovane vita, segnata già da tempo dalla sofferenza, è stata una testimonianza autentica di forza e dignità. Una forza che non ha vacillato nemmeno quando, nel 2020, Annalisa fu colpita da un dolore immenso: la prematura scomparsa del fratello Vincenzo Albamonte. Anche in quel momento così buio, seppe andare avanti con coraggio, affidandosi all’amore della famiglia e a una fede profonda che non l’ha mai abbandonata.

Fino all’ultimo istante ha lottato per la vita. Lo ha fatto per i suoi due figli, per il marito, per la sua famiglia, che non ha mai smesso di starle accanto, sostenendola con una presenza costante, con la preghiera, con un amore che non ha conosciuto stanchezza. Un legame profondo, fatto di forza condivisa e speranza, che ha accompagnato Annalisa in ogni passo del suo cammino.

La sua esistenza resta oggi un esempio luminoso di resilienza e fede, vissuta secondo i valori più autentici dell’amore cristiano: la fratellanza, la compassione, l’attenzione verso il prossimo. Anche nella sofferenza, Annalisa ha saputo donare, insegnando che la vera forza nasce dalla capacità di amare senza riserve.

Lascia la vita terrena dopo un lungo percorso segnato dal dolore, affrontato con dignità e profonda spiritualità, lasciando dietro di sé non solo il vuoto dell’assenza, ma un’eredità preziosa fatta di ricordi, insegnamenti e amore sincero. Un ricordo che continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.

A darne il triste annuncio è stato il fratello, Salvatore Albamonte, profondamente provato dal dolore per la perdita dell’amata sorella.

La redazione di himeraweb.it si stringe con sincero cordoglio attorno al dolore della famiglia Albamonte, condividendone il lutto e custodendo con rispetto il ricordo di Annalisa.