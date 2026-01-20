Notizie
Mer. Gen 21st, 2026

Necrologi Termini Imerese

Lutto a Termini Imerese: si è spento Alfredo Agnello, uomo di valori e di famiglia

di redazione #himeraweb.it #necrologio #Sicilia #termini imerese

Lutto a Termini Imerese per la scomparsa di Alfredo Agnello, tornato alla Casa del Padre nelle scorse ore. Era il marito di Amalia La Tona e il padre di Giuseppe e Angela Agnello, quest’ultima conosciuta e stimata in città per la sua attività e il suo impegno nel gruppo francescano e nel presepe vivente.

La sua improvvisa dipartita lascia nello sconforto quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. In molti lo ricordano come un uomo gentile, profondamente legato alla famiglia, contraddistinto da un’eleganza e da una signorilità d’altri tempi.

A darne notizia è stata la figlia Angela con un messaggio carico d’amore e gratitudine, nel quale ha voluto ricordare i valori che il padre ha trasmesso in vita:

«L’amore al primo posto… anche per fare un uovo fritto ci devi mettere amore… se c’è l’amore si supera tutto… Queste sono solo alcune delle tue massime.
È la sintesi di ciò che hai trasmesso a noi figli, di ciò che ti ha legato per quasi 50 anni alla mamma, di ciò che hai portato anche nel tuo lavoro, dove spesso facevi da “pacere”. Sei stato un papà, un marito, un nonno e un suocero meraviglioso.
Ora l’Amore ti ha accolto tra le sue braccia. Ti amo papino mio» 

Numerosi i messaggi di cordoglio 

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore, anche attraverso i social, a testimonianza dell’affetto e della stima di cui Alfredo Agnello godeva in città.

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Termini Imerese scrive:
«Si unisce al dolore della socia Amalia La Tona e di tutta la famiglia per l’improvvisa scomparsa del caro marito Alfredo Agnello».

Anche l’Auser di Termini Imerese ha voluto esprimere la propria vicinanza:
«Esprime ad Amalia La Tona e alla sua famiglia il cordoglio di tutti i soci per la scomparsa del carissimo socio ed amico Alfredo Agnello».

Toccante anche il messaggio dei maestri di danza Ina e Marco Artese:
«Apprendiamo con sgomento la triste notizia dell’improvvisa e prematura dipartita del caro Alfredo. È sempre stato un grande uomo, con gli amici e con la famiglia. Ci uniamo al dolore della famiglia. Sentite condoglianze».

Tra i tanti messaggi, c’è chi lo ricorda come «una persona che ha vissuto seguendo un alto senso di umanità, altruismo e rispetto per il prossimo», auspicando che il suo esempio resti vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto.

L’intera comunità si stringe con affetto attorno alla famiglia Agnello – La Tona in questo momento di profondo dolore.

La redazione di himeraweb.it si stringe attorno al dolore della famiglia.

di redazione

