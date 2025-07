Lutto a Termini Imerese: si è spento prematuramente il giovane Ivano Orlando

La città si stringe in un abbraccio silenzioso per la prematura scomparsa di Ivano Orlando, spentosi dopo una breve malattia, circondato dall’amore dei suoi cari e dell’amata Giulia che non lo ha mai lasciato solo, accompagnandolo con delicatezza anche nei giorni più duri.

Ivano, genero di Agostino Moscato – uomo conosciuto per il suo impegno in numerose associazioni cittadine – lascia un vuoto profondo tra quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. In molti lo ricordano come un giovane dal cuore grande, sempre pronto a tendere una mano, con un sorriso gentile e parole di conforto per chiunque ne avesse bisogno. La sua premura verso il prossimo era un tratto distintivo che lo rendeva amato, una presenza discreta ma capace di farsi sentire nei gesti più semplici.

In queste ore Termini Imerese si ferma, in un silenzio colmo di preghiere e ricordi, unendosi al dolore della famiglia che lo ha accompagnato con amore nel suo ultimo viaggio. Chi ha incrociato il suo cammino porta con sé il ricordo di un giovane che, anche nella sofferenza, ha saputo donare luce e speranza.

I messaggi di cordoglio

Molteplici i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, tra questi il comitato Città Porto scrive:

Il Comitato Città Porto si stringe in un caloroso abbraccio ad Agostino e Antonella Moscato per la perdita del genero Ivano che, dopo breve ma inesorabile malattia, oggi ci ha lasciati.

Il messaggio di cordoglio dall’associazione Archeoclub d’Italia Himera, di cui Moscato è il Vice-Presidente:

Archeoclub d’Italia Himera si unisce al dolore del Vice presidente Agostino Moscato per la perdita del caro genero.

Un abbraccio forte a Giulia Moscato e alla piccola Nina.

E infine il messaggio dell’associazione Nazionale Combattenti Reduci:

Tutta l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci si unisce al dolore della famiglia

Orlando per la prematura scomparsa del giovane figlio Ivano.

L’ultimo saluto

I funerali di Ivano Orlando saranno celebrati domani alle ore 15 presso la chiesa San Nicola di Bari di Termini Imerese, dove amici, parenti e tutti coloro che lo hanno conosciuto potranno salutarlo per l’ultima volta, stringendosi intorno alla sua famiglia in un abbraccio di comunità e di fede.

Oggi Termini Imerese è in lutto, ma la gentilezza di Ivano rimarrà come eredità silenziosa nei cuori di chi lo ha amato, un invito a proseguire con il suo stesso sguardo buono verso la vita, anche nel dolore.