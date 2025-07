Lutto a Termini Imerese: si piange Luigi Tumminello, uno dei simboli storici della “Strada Verdura”

Termini Imerese piange la scomparsa di un uomo che ha scritto una pagina importante nella storia della Strada Verdura, cuore pulsante del mercato cittadino, Luigi Tumminello, per tutti “il grande Gino”. Oggi, 23 luglio, ci ha lasciati, lasciando un vuoto profondo nei cuori della sua famiglia, della sua comunità e di quella strada che, grazie a lui, ha scritto una parte della sua storia.

Il profondo legame con la “Strada Verdura”

Gino Tumminello ha scritto una pagina importante nella storia della Strada Verdura, cuore pulsante del mercato cittadino e antica via della città.

Maestro nell’arte del taglio del tonno, del pesce spada e nella lavorazione del suo inconfondibile baccalà sotto sale, è stato lo storico proprietario di una pescheria che ha nutrito Termini Imerese di tradizione, qualità e dedizione. Il suo banco del pesce era un punto di riferimento per chi cercava sapori autentici e un sorriso sincero tra le bancarelle del mercato.

Ma Gino era anche molto di più: aveva arricchito quella stessa via con un piccolo negozio di articoli per la casa e souvenir siciliani, tra carretti dipinti a mano, teste di Moro, oggetti in ceramica e il profumo inconfondibile della zagara, creando un angolo di Sicilia autentica, come autentico era lui.

In molti, ancora oggi passando davanti la sede storica del suo negozio si volgono lo sguardo a quella saracinesca ormai chiusa, ma che cela dietro di sè i ricordi di chi frequentava abitualmente quella zona, o vi passava di rado.

Tra il vociare cittadino e dei venditori, il negozio del signor Tumminello spiccava per profumi e colori.

Uomo generoso, amorevole, educato e rispettoso con tutti, la sua presenza ha lasciato un’impronta indelebile nella vita quotidiana del paese e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Era un uomo che amava il suo lavoro, la sua famiglia e la sua comunità, capace di trasmettere con semplicità valori di rispetto e dedizione che rimarranno esempio per le nuove generazioni.

Aveva un sorriso e una parola buona per tutti. Durante gli utlimi anni della sua attività, quando si sedeva fuori a parlare con chi lo ha conosciuto o con i clienti, ricordava spesso gli anni d’oro della sua strada Verdura, sognando ad occhi aperti di poterla rivedere ancora viva come un tempo, come durante i suoi anni d’oro -, ricorda chi lo ha conosciuto.

Questa immagini raccontano ciò che le parole possono solo sfiorare: un tempo, un luogo e un uomo che ne è stato l’anima.

Che la terra ti sia lieve, Gino.

La tua Strada, e il tuo popolo, non ti dimenticheranno mai.

Il funerale

Sarà possibile dare l’ultimo saluto a Luigi Tumminello giovedì 24 luglio alle ore 15:30 presso la Chiesa della Consolazione a Termini Imerese, dove parenti, amici e concittadini potranno riunirsi per dargli l’ultimo saluto e accompagnarlo con affetto nel suo viaggio.

La redazione di himeraweb.it si stringe attorno al dolore della famiglia.