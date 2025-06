Lutto a Trabia e Termini Imerese: si piange Franco Longo, oggi i funerali

Le comunità di Termini Imerese e Trabia sono sotto attonite per l’improvvisa scomparsa di Franco Longo. L’uomo si è spento improvvisamente nel giorno del suo sessantaduesimo compleanno lasciando nello sconforto i figli Floriana e Giovanni Longo; proprio quest’ultimo, molto conosciuto in entrambe le città, sta per diventare padre per la prima volta.

L’uomo, descritto da quanti lo hanno conosciuto come una persona solare, gran lavoratore, dedito alla famiglia e sempre pronto ad aiutare il prossimo, era rimasto vedovo da poco meno di un ann0. Con la moglie Sara, che amava incondizionatamente, aveva vissuto una vita felice, costruendo una famiglia fondata sui sani principi e sui “valori di un tempo” -come affermava spesso lo stesso Longo.

Sono in molti a ricordarlo in queste ore, tanti gli amici ed ex colleghi che sui social stanno condividendo i ricordi di una vita.

Non ci posso credere cugino, sei andato via anche tu! Oggi era il tuo compleanno stamattina ti avevo mandato gli auguri, e poi sento questa notizia, sono sconvolta.

Mi sono sentita male, non ci credevo, non è possibile… Come si fa? La vita è ingiusta!

Adesso sei con la tua Sara, come la chiamavi tu, la tua Sara! Non ho parole.

Quando ci incontravamo mi dicevi sempre che ci aspettavi a me e mio marito a casa per un caffè.

Sto male, ma adesso riposerai in pace caro cugino. Condoglianze a Floriana e Giovanni.

Non ho altre parole, solo tanta tristezza nel cuore. Ti ricorderò sempre con il sorriso, anche se ultimamente eri sempre triste perchè ti mancava la tua Sara, e avevi le lacrime agli occhi.

Cugino adesso siete insieme per sempre e nulla potrà più dividervi.

Sentite condoglianze alla famiglia Longo e figli. Mi dispiace tantissimo sentire questa brutta notizia! Anche noi conoscevamo tanto tuo padre, amico di famiglia. L’avevamo visto l’ultima volta lunedì sera seduti in piazza Duomo a Termini per scambiare due parole, e poi stamattina sentire questa notizia straziante. Riposa in pace Franco.

I funerali

Il funerale di Franco Longo avrà luogo oggi, giovedì 26 giugno alle ore 15:30 presso la chiesa Santa Petronilla di Trabia.