Lutto cittadino a Termini Imerese: rinviata la Notte Bianca dopo la tragica scomparsa di Alessandra

La città si ferma. Dopo la tragica scomparsa della giovanissima Alessandra Martorana, morta in un drammatico incidente stradale, la Sindaca Maria Terranova ha disposto il lutto cittadino per la giornata di sabato 1 agosto, in concomitanza con i funerali della ragazza, annunciando contestualmente il rinvio della Notte Bianca, prevista per la stessa data.

Una decisione presa per consentire all’intera comunità di stringersi attorno alla famiglia della giovane e condividere un momento di raccoglimento e dolore.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dal sindaco Maria Terranova:

“Non esistono parole capaci di lenire il dolore per la perdita di una vita così giovane.

La tragica scomparsa di Alessandra ha sconvolto l’intera comunità di Termini Imerese.

Esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a quanti le hanno voluto bene.

Per condividere questo immenso dolore, ho disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, 1° agosto, in occasione dei funerali, e il rinvio della Notte Bianca.

È il tempo del silenzio, della preghiera e dell’abbraccio a una famiglia che sta vivendo la prova più difficile.

Ciao, Alessandra.

Termini Imerese non ti dimenticherà.”