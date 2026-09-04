Madonna della Catena 2026, Termini Imerese si prepara a vivere una festa tra fede, mare e tradizione

Dal 5 al 13 settembre torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità termitana. Preghiera, celebrazioni, musica, cultura e sport accompagneranno la città verso la tradizionale processione a mare.

C’è una devozione che a Termini Imerese ha il rumore delle onde, il profumo del mare e la memoria di generazioni di pescatori. È quella per Maria Santissima della Catena, una presenza profondamente radicata nella storia della città e particolarmente cara alla sua gente di mare.

Dal 5 al 13 settembre 2026, la comunità termitana tornerà a riunirsi per i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Catena, un appuntamento che ogni anno rinnova un legame fatto di fede, preghiera, tradizione e appartenenza.

Una festa che affonda le proprie radici nella storia e che continua a essere custodita con particolare attenzione dai Frati Minori Cappuccini, insieme all’Ordine Francescano Secolare, con la collaborazione dei parroci e delle realtà della comunità. Il convento e la chiesa della Madonna della Catena rappresentano infatti da decenni un importante punto di riferimento spirituale per i termitani. La stessa Arcidiocesi di Palermo ricorda come proprio qui si svolgano i solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna, insieme a numerose iniziative di animazione e partecipazione del territorio.

Una devozione che nasce dal mare

Il rapporto tra la Madonna della Catena e la comunità marinara termitana è antico e profondamente simbolico.

La chiesetta dedicata alla Vergine venne costruita nella seconda metà dell’Ottocento, in una posizione rivolta verso il mare. Da allora, pescatori, armatori e uomini legati al porto hanno guardato alla Madonna come a una presenza capace di accompagnarli nelle loro giornate sul mare.

Secondo la memoria tramandata dai pescatori più anziani, prima di prendere il largo ci si fermava nello specchio d’acqua antistante la chiesa per rivolgere una preghiera alla Vergine; al ritorno, invece, la preghiera diventava un ringraziamento per essere tornati sani e salvi alle proprie famiglie.

È forse proprio questo il significato più profondo della festa: affidare alla Madonna le proprie paure, le proprie speranze e le persone care, rinnovando ogni anno un rito collettivo che mette insieme fede e identità marinara.

E non è un caso che la festa abbia avuto, nel corso della storia, un ruolo così importante nella vita cittadina. Documenti e testimonianze ricordano infatti come, già nell’Ottocento, i festeggiamenti della Madonna della Catena fossero considerati tra le principali ricorrenze della città.

Il programma: nove giorni tra preghiera, cultura e tradizione

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 5 settembre.

Alle 22.00, al Largo Mercato Ittico, spazio alla musica con l’evento dedicato a “I Quaranta che ballano ’90”, che aprirà ufficialmente il programma con una serata all’insegna dello spettacolo e della musica.

Il giorno successivo, domenica 6 settembre alle ore 16.00, il protagonista sarà ancora una volta il mare, con la ‘Ntinna a Mari al Molo Trapezoidale. La spettacolare sfida sul palo sospeso sull’acqua è tornata a vivere nel 2023 dopo 47 anni di assenza, recuperando una tradizione legata alla memoria marinara della città.

La settimana entrerà quindi nel vivo con gli appuntamenti religiosi.

Mercoledì 9 settembre, nella Chiesa del Santissimo Salvatore, alle 20.30 si terrà il Santo Rosario, seguito alle 21.00 dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Gaetano Marsiglia.

Giovedì 10 settembre, nella Chiesa Madonna della Catena, ancora Santo Rosario alle 20.30 e celebrazione eucaristica alle 21.00, presieduta da don Giuseppe Zucchetto.

Venerdì 11 settembre, nella Cappella Madonna dei Pescatori, il programma prevede alle 20.30 il Santo Rosario e alle 21.00 la celebrazione eucaristica presieduta da don Diego Broccolo. Durante la Santa Messa è prevista anche la benedizione delle mamme in attesa e dei bambini, ai quali sarà possibile portare un omaggio floreale alla Madonna.

Il porto diventa ancora una volta luogo di incontro

Sabato 12 settembre sarà una giornata particolarmente legata al rapporto tra la città e il suo porto.

Alle 10.30, al Molo Trapezoidale, è prevista una gita culturale alla scoperta del nuovo porto, organizzata con la collaborazione dell’associazione “Autenticamente”, mentre alle 21.00, nella Chiesa Madonna della Catena, si terrà l’Adorazione Eucaristica sotto le stelle, presieduta da don Antonio Todaro.

Un appuntamento che assume un valore particolare proprio perché si svolgerà a ridosso del giorno più importante dei festeggiamenti: quello nel quale la Madonna tornerà a percorrere le strade della città per poi raggiungere il mare.

Domenica 13 settembre: il giorno della Madonna della Catena

Il momento culminante arriverà domenica 13 settembre.

La giornata inizierà nella Chiesa Madonna della Catena con le Sante Messe delle 10.00 e delle 11.30.

Alle 15.30 il simulacro di Maria SS. della Catena uscirà dalla chiesa per la tradizionale processione cittadina. Il percorso attraverserà via Libertà, via Aurora, piazza della Vittoria, corso Umberto e Margherita, via Francesco Denaro Pandolfini, via del Carmelo, via Vittorio Emanuele, via del Santuario Madonna della Consolazione, via Porta Erculea, via Felice Cavallotti, viale dei Re d’Aragona, via Giammatteo Natoli, Lungomare Cristoforo Colombo, fino al Molo Trapezoidale del Porto.

E sarà proprio al porto che fede e sport torneranno a incontrarsi.

Alle 17.00, infatti, è in programma la Gara di SUP, inserita nel calendario dei festeggiamenti e ulteriore espressione di quel rapporto con il mare che attraversa l’intera manifestazione.

Alle 17.30 è prevista la celebrazione eucaristica, presieduta dal Ministro provinciale dei Frati Cappuccini di Sicilia, Salvatore Zagone.

Poi, alle 18.30, arriverà uno dei momenti più suggestivi e attesi: la processione a mare del simulacro di Maria SS. della Catena, accompagnata dalla commemorazione dei Caduti del Mare.

È qui che la festa sembra trovare il suo significato più autentico. La Madonna, dopo aver attraversato le strade della città e incontrato i suoi devoti, torna al mare: proprio quel mare al quale per generazioni i pescatori termitani hanno affidato il proprio lavoro, le proprie paure e il proprio ritorno a casa.

La processione a mare è infatti una tradizione profondamente legata alle comunità marinare e, a Termini Imerese, rappresenta da decenni uno dei momenti più sentiti dei festeggiamenti.

Una festa che appartiene a tutta la città

Quella della Madonna della Catena non è soltanto una ricorrenza religiosa.

È una festa che attraversa la città e le sue generazioni. È nei racconti dei pescatori più anziani, nelle preghiere delle famiglie, nelle barche che accompagnano il simulacro, nei bambini che si affacciano per la prima volta a una tradizione conosciuta dai propri nonni.

È anche il risultato di un lavoro portato avanti nel tempo dai Frati Cappuccini e dall’Ordine Francescano Secolare, con la collaborazione delle comunità parrocchiali e di quanti, ogni anno, contribuiscono a mantenere vivo questo patrimonio di fede e partecipazione.

Una devozione che non guarda soltanto al passato, ma continua a rinnovarsi, coinvolgendo la comunità attraverso momenti spirituali e iniziative capaci di parlare anche alle nuove generazioni.

Per nove giorni, dunque, Termini Imerese tornerà a stringersi attorno alla sua Madonna.

Una Madonna che guarda il mare. Una Madonna alla quale i pescatori affidano il viaggio e il ritorno. Una Madonna che, ancora oggi, rappresenta per tanti termitani una presenza familiare, capace di attraversare il tempo.

E quando il simulacro solcherà ancora una volta il mare, accompagnato dalle imbarcazioni e dalle preghiere dei fedeli, sarà il momento in cui una tradizione antica tornerà a raccontare, ancora una volta, la storia di una città e del suo mare.

Viva Maria SS. della Catena.

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